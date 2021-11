Comment le casting de «RHOSLC» a géré l’arrestation de Jen Shah

Les conséquences de l’arrestation de Jen Shah et la façon dont ses co-stars de Real Housewives of Salt Lake City ont réagi en apprenant que la fashionista porteuse d’étiquettes a été arrêtée pour fraude lors de l’épisode du 14 novembre de la série à succès Bravo. Apparemment, personne n’est choqué par les accusations portées contre Shah. La femme de football universitaire et mère de deux enfants est accusée de complot en vue de commettre une fraude par fil dans le cadre du télémarketing. Shah, avec son assistante de longue date, est accusée d’avoir victimisé 10 personnes ou plus de plus de 55 ans sur des centaines de milliers. S’il est reconnu coupable, Shah risque 8 à 10 ans de prison.

L’épisode de la semaine dernière s’est terminé lorsque Sha a reçu un appel téléphonique et s’est précipitée, disant à ses co-stars que son mari Sharif avait été hospitalisé pour une hémorragie interne. En fait, Shah mentait. Une équipe SWAT et Homeland Security se sont présentés quelques instants plus tard, demandant aux acteurs et à l’équipe où se trouvait Shah. Plus tard, ils ont appris l’arrestation grâce à des rapports en ligne.

Après avoir partagé la nouvelle les uns avec les autres, ainsi que Lisa Barlow appelant six de ses avocats sur la façon dont elle devrait gérer la situation, tous révèlent qu’ils sont moins que choqués.

« J’ai eu beaucoup de questions sur le mode de vie de Jen », admet Whitney Rose. « Cela m’intrigue d’où vient tout son argent et toutes ses affaires… Comment obtient-elle son argent ? » La cousine de Rose, Heather Gay, a révélé lors de la réunion spéciale de la saison 1 qu’elle n’avait aucune idée de ce que Shah faisait pour gagner sa vie. Per Shah, elle dirige plusieurs entreprises de marketing numérique.

« Sa vie n’avait pas de sens pour moi et combien d’argent elle avait », a poursuivi Rose. « Mais je ne pensais pas que ce serait quelque chose comme ça, je pensais qu’elle avait un sugar daddy ou quelque chose du genre. »

Lorsque le groupe appelle Meredith Marks, elle partage les mêmes sentiments que Rose. « Honnêtement, cela ne me surprend pas », admet Meredith, choquant les quatre femmes. « Trop de choses ne collaient pas et je soupçonnais que quelque chose se passait depuis un moment. Et maintenant, c’est comme validé que j’avais raison, je ne suis pas fou. »

Plus tard dans l’épisode, Marks partage des nouvelles salaces avec le groupe. Non seulement elle allègue qu’un membre de l’équipe de Shah a volé un sac à main coûteux dans son magasin, mais elle allègue également que Shah a été « signalée » chez Louis Vuitton « parce qu’elle paie en espèces ».

On ne voit jamais Shah se faire arrêter, mais Bravo montre des images de caméras de sécurité de sonnette d’agents du NYPD, de la sécurité intérieure et des membres de l’équipe SWAT faisant une descente chez elle avec des fusils tirés. L’un des fils de Shah est montré en train d’être escorté hors de la maison, les mains en l’air.