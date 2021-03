Comment le célèbre Jonny Fairplay du survivant a réagi après la résolution de l’affaire de larcin de grand-mère

Jonny Fairplay est peut-être connu dans le monde des survivants pour avoir mis la laine sur les yeux des gens, mais dans le monde réel, les stratagèmes et les blagues ne peuvent en avoir qu’un jusqu’à présent. Il a été arrêté trois jours avant Noël l’année dernière en Virginie après que sa tante eut déposé une plainte pénale contre lui. Dans la plainte, Fairplay était accusé d’avoir volé des meubles et des bijoux à sa grand-mère, Jean Cook, à son insu et sans son consentement. Fairplay a déclaré à TMZ, cependant, que l’allégation provenait d’un «membre de la famille mécontent» et que l’affaire avait été rejetée en raison «de preuves insuffisantes». Il a poursuivi en disant,