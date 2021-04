Comment le centre mondial des vaccins – L’Inde se démène pour trouver des moyens d’augmenter ses capacités vaccinales

L’Inde a jusqu’à présent administré plus de 90 millions de doses, mais dépend des approvisionnements de seulement deux sociétés. Image représentative / Pixabay

Au cours des derniers jours, l’Inde, une plaque tournante importante et mondialement reconnue pour la fabrication de vaccins, a connu une confluence de développements qui soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à la nécessité non seulement d’inoculer plus rapidement, mais également sur les moyens de garantir que les capacités de fabrication de vaccins sont adéquates. pour répondre à la demande toujours croissante. Considérez ceci: le nombre de cas viraux a atteint de nouveaux sommets avec des chiffres bien au-delà du lakh de nouveaux cas de COVID par jour; les deux fabricants de vaccins COVID en Inde – le Serum Institute of India, basé à Pune, et Bharat Biotech, dont le siège est à Hyderabad, sont déjà dans l’actualité pour des appels à des subventions pour augmenter leurs capacités de fabrication de vaccins. L’Inde, qui présentait sa diplomatie vaccinale et fournissait des vaccins aux pays voisins, a arrêté les exportations de vaccins. Pour couronner le tout, cela fait plus d’un an que tout le monde savait que la délivrance n’était possible qu’avec des vaccins, mais rien n’a été fait pour relancer les unités du secteur public indien qui, à un moment donné, fabriquaient des vaccins. Et maintenant, Financial Express Online apprend que le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour examiner les moyens par lesquels les deux fabricants existants pourraient réutiliser certaines de leurs capacités existantes de vaccins non COVID pour la fabrication de vaccins COVID. En fait, nous pensons que le contrôleur des médicaments a travaillé avec les deux sociétés pour voir comment cela pourrait être rendu possible. Un des hauts responsables du DCGI (Drug Controller General of India), au courant des développements, a déclaré à Financial Express Online que si la réaffectation des capacités pouvait être bien organisée, il serait possible d’augmenter les stocks de vaccins actuels de 50 autres. pour cent au plus tôt.

Il faudra voir beaucoup de choses sur la manière de procéder sans affecter les approvisionnements en vaccins de base et autres vaccins vitaux que ces entreprises fabriquent également et devront donc examiner les capacités pour les vaccins autres que ceux pour la vaccination de base.

Mais ensuite, les entreprises recherchent des subventions du gouvernement pour augmenter les capacités de fabrication de vaccins. Sur la raison pour laquelle ils doivent se tourner vers le gouvernement, l’argument apparent est que le gouvernement est le seul acheteur et a également imposé un contrôle des prix du vaccin et maintenant, si les capacités existantes doivent être réutilisées pour les vaccins COVID, des coûts supplémentaires doivent être engagés – que ce soit pour modifier ou changer les fermenteurs existants ou le traitement en aval ou les unités de filtration. En outre, en plus de ces coûts, les entreprises devront renoncer à la fourniture d’autres produits qui ont été fabriqués dans les installations qui sont désormais réutilisées pour le vaccin COVID.

L’Inde a jusqu’à présent administré plus de 90 millions de doses, mais dépend des approvisionnements de seulement deux sociétés et avec une seule société, Serum prétend avoir fourni environ 100 millions de doses au gouvernement indien – environ 90 directement et 10 millions via l’OMS et GAVI. – initiative COVAX dirigée. Le sérum a jusqu’à présent fabriqué environ 210 millions de doses et fourni 64 millions de doses pour les exportations avec le reste – environ 45 millions en stock ou en cours de test pour le moment.

Augmenter les capacités existantes peut être le seul espoir à un moment où il n’y a que les deux fabricants de vaccins et au moins cinq vaccins différents également dans la mêlée, mais toujours au stade des essais cliniques, ce qui signifie une attente de trois à cinq mois supplémentaires avant ces vaccins. peut atteindre les gens.

La plupart des experts ont soutenu que faire vacciner autant de personnes que possible est la seule défense disponible dans les circonstances actuelles et que si 70% de l’Inde doit être vaccinée, il est indéniable que la demande de vaccins est très élevée.

Actuellement, le seul autre vaccin qui frappe aux portes du contrôleur de médicaments indien pour approbation est le vaccin russe Spoutnik. Déjà, deux réunions avec les experts évaluant les vaccins se sont apparemment terminées, les deux réunions cherchant des données supplémentaires sur l’immunogénicité et une fois que cela sera résolu, l’Inde devrait également disposer d’un troisième vaccin à déployer.

Ceux qui ont suivi le secteur de la santé indien et l’industrie des vaccins soulignent que la situation actuelle a également mis en évidence le fait que l’Inde a à bien des égards manqué le bus pour renforcer la capacité de fabrication de vaccins au sein du gouvernement mis en place. Après avoir rendu toute la fabrication de vaccins par le secteur public dysfonctionnelle il y a quelques années – vers 2008, le gouvernement indien n’a plus d’autre choix que de se tourner vers le secteur privé pour fournir les vaccins. Il fut un temps où le gouvernement indien avait des unités bien établies fabriquant des vaccins à partir de Kasauli, Mumbai, Coonoor et Chennai. Ceci est d’autant plus important à un moment où les hôpitaux gouvernementaux et le secteur public sont devenus un exemple stellaire de mobilisation pour répondre aux demandes d’une campagne massive de vaccination à travers le pays.

