Comment le chaînage sécurise l’industrie DeFi grâce à l’audit de contrat intelligent

L’essor de la technologie blockchain a ouvert les rideaux à de nouvelles opportunités, notamment les applications de finance décentralisée (DeFi) régies par des contrats intelligents. Ces protocoles tirent parti des réseaux décentralisés et d’une technologie de pointe pour offrir des services financiers innovants aux masses.

En supprimant les intermédiaires comme les banques, les projets DeFi offrent des opportunités de revenus lucratives et permettent à quiconque de s’engager dans des activités financières traditionnelles. Ces plateformes offrent, par exemple, un accès décentralisé à des prêts/prêts qui profitent à des millions de personnes non bancarisées à travers le monde.

De plus, les investisseurs à la recherche de rendements élevés trouvent le secteur DeFi très attractif, offrant des économies avec des taux d’intérêt élevés que les institutions financières traditionnelles ne peuvent égaler.

Malheureusement, le colossal Total Volume Locked (TVL) sur DeFi a apporté plusieurs problèmes de sécurité. Les utilisateurs ont perdu des milliards de dollars au profit de cybercriminels ciblant diverses plates-formes, effrayant les investisseurs potentiels cherchant à prendre le train DeFi.

Une partie du problème auquel est confrontée l’industrie DeFi à croissance rapide est qu’elle manque de contrôles de contrat intelligents de haute qualité qui pourraient empêcher les cybercriminels d’exploiter les vulnérabilités des protocoles populaires.

En conséquence, les cybercriminels ont connu un grand succès en ciblant les applications DeFi et en détournant des milliards de fonds cryptographiques vers leurs portefeuilles privés.

Un aperçu des récents hacks DeFi

DeFi a gagné du terrain à l’été 2020, offrant des produits de prêt révolutionnaires et d’excellents rendements, mais éliminant toute implication des intermédiaires.

Depuis lors, la croissance du secteur s’est faite à la vitesse de la lumière, TVL sur divers protocoles dépassant désormais 90 milliards de dollars, par données DeFiPulse. Il existe actuellement plus de 200 projets utilisant la blockchain et les contrats intelligents pour offrir aux utilisateurs des services financiers inégalés.

Cependant, le succès dans ce secteur passionnant et en évolution rapide a attiré de mauvais acteurs cherchant à infiltrer le code DeFi et à détourner les fonds des investisseurs.

L’une des attaques DeFi les plus notables, surnommée le « plus grand casse cryptographique », a eu lieu le 19 novembre 2021. Les pirates ont exploité une faille dans le réseau Poly et ont volé 600 millions de dollars d’actifs numériques.

Plus récemment, en décembre 2021, des acteurs malveillants ont de nouveau frappé, ciblant le protocole populaire DeFi BadgerDAO. Dans cet incident, les pirates ont pris plus de 120 millions de dollars en crypto, ce qui a incité Chainalysis à enquêter sur la violation avec des chiens de garde financiers aux États-Unis et au Canada.

Malheureusement, ce ne sont pas des violations isolées des contrats intelligents. Comme CryptoSec ​​​​l’a récemment signalé, les pertes totales causées par les vulnérabilités DeFi se sont élevées à 1,7 milliard de dollars, avec 75 protocoles succombant à la menace imminente de la cybercriminalité.

Le chaînage apporte d’excellentes solutions de sécurité à DeFi

Chainsulting est une société de développement de logiciels professionnelle basée en Allemagne qui propose des solutions complètes de technologie de grand livre distribué (DLT). Certains de leurs services incluent le développement de blockchain, les audits de contrats intelligents et le conseil.

L’un des principaux objectifs de l’entreprise est de développer des outils et de fournir des services pour garantir que tous les projets de blockchain sont sécurisés. Ils sont déterminés à résoudre le problème des vulnérabilités DeFi en cours qui menacent de dissuader les investisseurs potentiels de mettre leur argent durement gagné dans l’économie de la crypto et de la blockchain.

Jusqu’à présent, le manque d’audits de contrats intelligents appropriés a fait de plusieurs protocoles DeFi la victime d’attaques dévastatrices qui ont entraîné de lourdes pertes. Selon un rapport de la société de sécurité et de suivi blockchain Ciphertrace, il a été envahi l’année dernière par de nombreuses attaques DeFi qui représentaient la moitié de tous les incidents de piratage dans le monde de la crypto-monnaie.

Chainsulting cherche à éliminer les bogues et autres vulnérabilités utilisées par des cybercriminels insidieux pour infiltrer les applications DeFi. Ils ont fait leurs preuves dans la fourniture de solutions de sécurité personnalisées avec la technologie allemande qui alimentent plusieurs projets DeFi et blockchain pour maintenir la confiance des investisseurs et acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur.

La société effectue des audits de code pour les chaînes de blocs leaders du marché telles que Hyperledger, Tezos, Ethereum, Binance Smart Chain et EOS afin d’atténuer les risques et d’instaurer la confiance et la transparence dans la communauté crypto dynamique. Ils examinent et sécurisent également les contrats intelligents de DAI, 1Inch, POA Network, Unicrypt, parmi de nombreux autres grands projets DeFi et crypto.

Chainsulting sécurise actuellement 100 milliards de dollars de fonds d’utilisateurs bloqués sur plusieurs protocoles DeFi. L’équipe derrière le principal cabinet d’audit s’appuie sur ses solides connaissances techniques dans le secteur de la blockchain pour fournir des solutions d’audit de contrats intelligents de premier ordre adaptées aux besoins commerciaux changeants des clients.

Le fournisseur de sécurité blockchain apporte les normes de sécurité les plus élevées aux plates-formes crypto et blockchain, contribuant à favoriser la croissance et la transparence au sein de l’écosystème en croissance rapide.

La chaîne du processus d’audit des contrats intelligents

Chainsulting a plus de quatre ans d’expérience en audit de contrats intelligents et a fourni des solutions de sécurité fiables à plus de 420 clients.

L’équipe d’audit de la société, composée des principaux experts allemands en actifs numériques et en blockchain, s’appuie sur leur expertise spécifique à un domaine pour mettre en œuvre des tactiques d’audit de contrats intelligents qui diffèrent de celles mises en œuvre par d’autres cabinets d’audit.

Une revue de code par Chainsulting comprend un test de vulnérabilité automatisé (HoneyBadger, MythX, Mythril, Listener, Slither, Solhint) et un test de sécurité manuel complet (SWC-Registry, Overflow, etc.). Le processus d’audit intègre également une vérification des conventions de codage et d’optimisation des gaz, ainsi que des tests fonctionnels et logiques approfondis.

Le démarrage de la sécurité blockchain utilise un outil de communication en temps réel pour se connecter avec l’équipe de développement du projet et fournir des suggestions sur la façon de remédier aux erreurs et aux inefficacités découvertes au cours du processus d’audit. L’équipe propose également une assistance aux développeurs de jetons pour appliquer les correctifs nécessaires.

Ils livrent ensuite un rapport complet qui documente les étapes et les recommandations de l’audit. Enfin, Chainsulting fournit un certificat de conformité qui garantit à tous les utilisateurs DeFi que le projet est entièrement contrôlé et sécurisé.

Le principal auditeur de blockchain a mené de nombreux audits notables pour certains des projets de cryptographie les plus importants du marché. L’équipe publie des résultats d’audit transparents sur ses réseaux sociaux, GitHub et son site Web, confirmant que le code d’un projet donné est entièrement sécurisé et prêt à l’emploi.

conclusion

Au cours des derniers mois, une série de piratages DeFi très médiatisés ont conduit certains à qualifier le secteur des jeunes de « Wild West » des crypto-monnaies.

Cette année a vu certains des plus gros vols de crypto de l’histoire. Des braquages ​​de plus en plus sophistiqués sur des dizaines de protocoles DeFi majeurs soulignent la nécessité pour les promoteurs de projets d’adopter des normes de sécurité plus élevées pour protéger l’intégrité de l’ensemble de l’industrie de la blockchain.

Chainsulting a introduit un processus d’audit de contrat intelligent intuitif qui intègre des étapes élaborées pour assurer une couverture de test à 100 % sur tous les projets DeFi. Cette approche radicale aide ces protocoles décentralisés à gagner la confiance des investisseurs, propulsant l’espace cryptographique naissant vers de plus hauts sommets.