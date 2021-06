Comment le changement climatique affecte l’avenir des villes côtières et que faut-il faire pour s’y préparer

Le plus extrême et le plus visible de ces événements climatiques est la fréquence et l’intensité croissantes des tempêtes tropicales, ou cyclones.

Par Amit Khanna,

Le littoral indien abrite plus de 180 millions de personnes, s’étendant sur plus de 7 000 km et englobant neuf États et quatre territoires de l’Union. C’est l’une des régions côtières les plus densément peuplées au monde, et aussi la plus vulnérable au changement climatique. Le coût de cette vulnérabilité a été récemment ressenti de première main lors des cyclones Tauktae et Yass.

Historiquement, les villes se sont développées aux confluents du commerce et des affaires. Le commerce maritime des millénaires passés a fait en sorte que les plus grands de nos centres urbains soient éparpillés le long de la côte. Même aujourd’hui, la majorité du développement socio-économique d’un pays dépend de sa capacité à s’intégrer dans l’écosystème mondial du transport maritime international.

Cet avantage implicite est gravement menacé dans la péninsule indienne pour un certain nombre de raisons – changement climatique, urbanisation non durable et non planifiée, et la qualité généralement médiocre des infrastructures pour ceux qui vivent en marge de l’économie. Lorsqu’elles travaillent en tandem, ces forces apparemment sans lien peuvent éroder tout avantage économique potentiel et saper la puissance économique du capital humain dans ces domaines.

Aux taux actuels de croissance humaine, le scénario du statu quo (BAU) a été lié à des changements minutieusement étudiés et documentés dans l’écosystème naturel, tels que le danger bien connu d’une élévation sans précédent du niveau moyen de la mer. Outre les dangers d’inondations répétées, cela peut entraîner une érosion irréversible des habitats côtiers. Les mégapoles comme Mumbai, les destinations touristiques comme Goa et les petits villages de pêcheurs le long de la côte sont tous également menacés. Le déplacement de population se produirait à grande échelle, le TERI prévoyant plus de 5 millions de personnes réparties sur 5 000 km². touchés au cours des prochaines décennies.

Outre l’élévation du niveau de la mer, il existe d’autres événements climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes. Des changements dans le cycle des précipitations autrement prévisible peuvent affecter la production agricole et donc les revenus. La dépendance de l’Inde vis-à-vis d’une mousson prévisible peut être constatée par la variation de la production agricole au cours des années à faible pluviométrie. D’un autre côté, les villes ne sont pas non plus préparées à faire face à une augmentation des précipitations, comme on l’a vu dans le cas des inondations de Mumbai.

En outre, un changement graduel, soutenu et irréversible des températures et de l’acidité de la surface de la mer affecte les industries de la pêche côtière. Cette situation est exacerbée par la surpêche dans les eaux peu profondes près de la côte pour nourrir une population croissante.

Le plus extrême et le plus visible de ces événements climatiques est la fréquence et l’intensité croissantes des tempêtes tropicales, ou cyclones. Une seule tempête peut faire suffisamment de ravages pour affecter des centaines de milliers de vies, d’entreprises et coûte au Trésor public des centaines de crores de pertes. Leur imprévisibilité les rend difficiles à planifier et ils affectent également les écosystèmes d’autres espèces via les arbres déracinés, les crues et les fortes pluies.

Que pouvons-nous faire pour nous y préparer ? Rien.

Ce que nous pouvons faire, c’est commencer immédiatement à résoudre le problème sous-jacent. En tant que citadins, chaque produit que nous consommons – que nous le mangions, le portions ou que nous construisions avec – est fabriqué selon un processus industriel. Nous consommons finalement l’énergie avec laquelle chacun de ces produits est fabriqué. Notre empreinte carbone est la somme totale de notre consommation annuelle de biens, services et aliments.

Comme la plupart des citadins, votre empreinte carbone est disproportionnellement plus importante que votre contribution aux bénéfices humains. Vous consommez essentiellement à volonté, sans autre but que de vous faire plaisir momentanément dans une autre paire de chaussures, pour marcher sur du marbre importé ou pour utiliser des fenêtres en plastique. Nous devons nous attaquer activement et de toute urgence à nos propres modes de consommation pour lutter contre le changement climatique au niveau mondial

Le changement climatique mettra des décennies à s’inverser de la voie actuelle du changement anthropique. Si nous commençons à réduire notre consommation d’énergie pour sauver la planète maintenant, peut-être que les générations futures nous considéreront comme une ère qui a sauvé les ressources de la planète pour l’éternité. Sinon, il n’y aura peut-être aucune génération future pour nous regarder.

Le choix nous appartient.

(L’auteur est Design Principal, AKDA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

