Comment le changement climatique affecte-t-il les Noirs ? 10z viral

Lundi, #ActOnClimate, #ClimateEmergency et #ClimateCrisis étaient tous simultanément à la mode sur Twitter en réponse à un rapport poignant publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies.

Les politiciens et les militants du climat du monde entier se sont tournés vers Internet pour exprimer leurs frustrations et diffuser des appels à l’action passionnés. Mais au milieu de la fureur, Black Twitter était un peu plus silencieux.

Dans le dernier épisode de la nouvelle série explicative de theGrio, Cleared Up, hôte Tatianna Mott et météorologue de The Weather Channel Paul Goodloé décomposer les façons dont le changement climatique affecte non seulement le monde, mais plus précisément comment il affecte les communautés noires en Amérique.

Paul Goodloe (Crédit : The Weather Channel)



« Oui, la mélanine ou une peau plus foncée peuvent offrir une protection solaire naturelle – et c’est encore petit – mais elle n’offre pas d’immunité au réchauffement climatique et à ses effets », ouvre Goodloe. “En fait, certains diront qu’avoir une peau plus foncée vous met statistiquement plus en première ligne pour ressentir les impacts directs de notre climat changeant et de notre globe en réchauffement.”

Certaines de ces statistiques incluent les pourcentages plus élevés de Noirs et de bruns occupant des emplois «essentiels» les exposant non seulement à une pandémie, mais également à des événements météorologiques extrêmes récents que d’autres auraient pu éviter en se mettant à l’abri sur place.

L’impact du changement climatique sur les communautés noires est également influencé par la situation régionale et les inégalités économiques stimulées par le racisme systémique, explique Goodloe. « Nous manquons, dans l’ensemble, de la puissance économique et de la possibilité de nous éloigner de ces communautés vulnérables dans les plaines inondables à proximité d’usines pétrochimiques ou d’autres zones où les niveaux de pollution atmosphérique sont plus élevés. »

L’île de Manhattan est vue depuis le ferry de Staten Island sur la rivière Hudson le 9 août 2021 à New York. (Photo de Spencer Platt/.)



En plus du changement climatique, Goodloe explique comment «le racisme environnemental est une forme de racisme systémique qui place de manière disproportionnée des dangers environnementaux dans les communautés de couleur», y compris la crise de l’eau en cours à Flint.

Lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique, le GIEC et Goodloe conviennent que « nous n’allons pas l’arrêter à ce stade, mais nous pouvons en quelque sorte le ralentir ».

Découvrez l’épisode 2 de Cleared Up pour savoir comment.

Un merci spécial à Paul Goodloe et The Weather Channel.

