Comment le changement climatique aggrave les conditions météorologiques extrêmes dans votre région, sur une seule carte

Les humains ont réchauffé la planète de 1,2 degré Celsius en moyenne depuis le début de l’industrialisation au XIXe siècle. Ce petit changement a contribué à alimenter de graves incendies de forêt, des vagues de chaleur record, des inondations et une liste sans cesse croissante d’autres catastrophes.

Ce qui est inquiétant, c’est que la Terre continuera à se réchauffer – probablement au-delà de 1,5 degré – même si les humains réduisent immédiatement les émissions de combustibles fossiles, selon un point de repère Le rapport climatique de l’ONU publié cette semaine. Cela signifie-t-il que le temps va empirer aussi ?

Maintenant, vous pouvez voir par vous-même. Cette semaine, parallèlement à son rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU a lancé un nouvel outil de cartographie qui montre comment le temps dans le monde changera selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

Bien que l’Atlas interactif du GIEC n’ait pas attiré autant d’attention que les reportages déchirants sur le rapport lui-même, c’est un outil frappant qui projette la température régionale, les précipitations, les chutes de neige et même l’élévation du niveau de la mer. Il est alimenté par les mêmes modèles qui ont produit les données pour le rapport et représente certaines des meilleures sciences du climat sous forme visuelle.

La technologie derrière la carte est également impressionnante. L’atlas a pris trois ans à réaliser et “plus de 1,5 million d’heures de temps de calcul” sur un superordinateur, selon Juan José Sáenz de la Torre, porte-parole de Predictia, la société qui a aidé à construire l’atlas.

La carte essaie de trouver un équilibre entre la simplicité de, disons, Google Maps, et un outil scientifique hautement spécialisé. Le GIEC a reçu des commentaires selon lesquels il est «trop ringard», il pourrait donc mettre à jour l’interface utilisateur, a déclaré Linda Mearns, scientifique principale au National Center for Atmospheric Research qui a participé au développement de l’outil. Dans le même temps, ses fonctionnalités pourraient être trop limitées pour les utilisateurs les plus sophistiqués, a déclaré Michael E. Mann, professeur de météorologie à l’Université d’État de Pennsylvanie. L’atlas, par exemple, n’affiche pas de données sur la fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes comme les incendies et les inondations.

Néanmoins, c’est une étape majeure au-delà des graphiques statiques du rapport du GIEC. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez clairement voir l’impact désastreux du changement climatique sur tous les coins de la planète – de la hausse des températures à la montée des mers – si les pays et les entreprises de combustibles fossiles ne réduisent pas rapidement leur empreinte carbone.

Voici comment utiliser l’atlas et certaines des informations qu’il révèle.

Comment utiliser l’atlas du GIEC

Les bases Rendez-vous sur ce site, et cliquez sur la case « informations régionales ». Cela vous mènera à la carte. Par défaut, vous verrez le monde sous une moyenne de 2°C de réchauffement, par rapport à une référence historique (1850 à 1990). Vous remarquerez que l’Arctique et l’Ouest américain, par exemple, présentent des nuances de rouge plus foncées, indiquant qu’elles se réchaufferont probablement plus rapidement que d’autres régions dans ce scénario. À partir de là, vous avez beaucoup de fonctionnalités différentes avec lesquelles jouer. Consultez l’onglet “variable”, qui vous permet de choisir ce qui apparaît sur la carte – changement de température moyenne, précipitations, chutes de neige, etc. Vous pouvez également sélectionner l’élévation du niveau de la mer et d’autres variables océaniques. Pour présenter différents scénarios climatiques, vous pouvez utiliser l’onglet « valeur et période ». Encore une fois, la valeur par défaut est un monde sous 2°C de réchauffement, mais pour prendre en compte la possibilité que les humains réduiront considérablement leurs émissions (ou non), vous pouvez changez-le à 1,5, 3 ou 4°C. Vous pouvez également définir le scénario en fonction d’une période (telle que 2081 à 2100) dans l’un des quatre scénarios d’émissions de gaz à effet de serre présentés dans le rapport du GIEC. Si vous souhaitez plus d’informations régionales, par exemple pour voir ce qui se passe dans l’ouest des États-Unis, vous pouvez faire certaines choses au-delà du zoom avant. Tout d’abord, sous l’onglet « ensemble de données », choisissez un « CORDEX » pour la zone dans laquelle vous intéressés (comme CORDEX Amérique du Nord). Les modèles CORDEX sont plus précis à l’échelle régionale que le modèle par défaut, qui est global. Cliquez ensuite sur une région spécifique et une fenêtre apparaîtra au bas de la carte, avec toutes sortes d’informations pour cette région. Autres fonctionnalités intéressantes

Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires qui méritent d’être soulignées, telles que la fonction côte à côte, qui montre deux scénarios climatiques différents l’un à côté de l’autre sur une carte. Par exemple, vous pouvez comparer le changement probable des précipitations sous 1,5 contre 3°C de réchauffement. Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton « dupliquer la carte » sur le côté droit de l’écran.

Il existe également un outil graphique soigné appelé rayures saisonnières, qui décompose les changements météorologiques et climatiques par saison. Vous pouvez trouver cette fonctionnalité en cliquant sur une région et en sélectionnant l’onglet « bandes saisonnières ». (L’onglet à gauche de celui-ci est également soigné. Chaque ligne représente les résultats d’un modèle différent.)

Enfin, consultez le bouton « informations sur le point » sur le côté droit de la carte. Il vous permet d’obtenir des informations sur la variable que vous avez sélectionnée en cliquant simplement n’importe où sur l’atlas. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir ici.

Ce que la carte nous dit sur notre futur climat

Le rapport du GIEC révèle avec de nouveaux détails à quel point les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique sont réellement liés. Les risques de vagues de chaleur intenses, de pluies torrentielles et de sécheresse augmenteront probablement à chaque degré de réchauffement de la planète, ont écrit les auteurs.

Considérez l’Ouest américain. Il deviendra beaucoup, beaucoup plus chaud à mesure que les températures mondiales augmenteront, montre la carte. Il devient également de plus en plus sec, a déclaré Mearns, et ensemble, ces changements augmentent le risque d’incendies de forêt graves.

Le changement de la température quotidienne maximale, par rapport à une référence historique, selon différents scénarios de réchauffement pour la zone continentale des États-Unis. De haut en bas : 1,5, 2, 3 et 4°C de réchauffement. Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques

Le graphique ci-dessus montre les États-Unis continentaux sous 1,5, 2, 3 et 4°C de réchauffement. Le rouge indique le changement de la température maximale quotidienne moyenne, par rapport à une ligne de base historique.

Si vous envisagez le réchauffement selon différents scénarios d’émissions, il est également difficile d’ignorer les teintes rouge foncé de l’Arctique. Les températures y augmentent environ trois fois plus vite que le réchauffement climatique moyen, selon le rapport du GIEC.

Variation de la température annuelle moyenne par rapport à une référence historique inférieure à 2°C du réchauffement.Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Tout ce réchauffement fait rétrécir la glace arctique, comme on peut s’y attendre. De manière alarmante, l’Arctique est susceptible d’être «pratiquement libre de glace» au moins une fois avant 2050 (au mois de septembre) même dans les scénarios d’émissions les moins graves, selon le rapport du GIEC.

Variation du niveau de la mer annuel moyen inférieur à 2°C de réchauffement par rapport à une ligne de base historique. Un vert plus foncé indique une élévation du niveau de la mer plus élevée. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

La carte montre également les baisses attendues des précipitations. La Méditerranée, par exemple, devrait devenir beaucoup plus sèche d’ici la fin du siècle dans le scénario d’émissions élevées – en particulier en été – comme vous pouvez le voir sur le graphique des rayures saisonnières ci-dessous. Les couleurs plus foncées indiquent moins de précipitations.

Evolution future des précipitations par mois dans un scénario d’émissions élevées, par rapport à une référence historique, pour la région méditerranéenne. Les couleurs plus foncées indiquent moins de précipitations. Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques

D’autre part, certaines parties de l’Asie occidentale, notamment l’Arabie saoudite et l’Iran, deviendront probablement beaucoup plus humides, selon le modèle CORDEX pour la région. (Le modèle mondial suggère que l’Afrique du centre-nord recevra également plus de précipitations.)

Différentes trajectoires d’émissions conduisent à des résultats radicalement différents

Une chose qui est si utile à propos de l’atlas du GIEC, c’est qu’il montre ce qui se passe si les humains — en particulier les gouvernements et les producteurs de combustibles fossiles, tels que les sociétés pétrolières et gazières, ne parviennent pas à réduire les émissions de carbone.

Les deux cartes ci-dessous montrent l’évolution des journées très chaudes (au-dessus de 35°C, ou 95 degrés Fahrenheit). Celui du haut est un monde où nous réduisons les émissions de carbone relativement rapidement, et celui ci-dessous montre un scénario d’émissions élevées. Plus le rouge est foncé, plus les journées sont chaudes.

L’augmentation attendue du nombre de jours au-dessus de 35°C (95 degrés Fahrenheit) dans un scénario à faibles émissions (en haut) et un scénario à émissions élevées (en bas). Des nuances plus foncées indiquent un changement plus important. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Cela montre que même si les températures augmenteront même dans des scénarios à faibles émissions, elles pourraient être bien pires si les émissions continuent d’augmenter. Et pratiquement toutes les variables que vous branchez présentent des contrastes tout aussi étonnants dans des scénarios d’émissions élevées et faibles, comme ces cartes d’élévation du niveau de la mer. À l’instar des graphiques ci-dessus, les cartes du haut et du bas montrent respectivement des scénarios d’émissions faibles et élevées. Plus la couleur est foncée, plus le niveau de la mer monte.

La diminution attendue de la glace de mer dans un scénario d’émissions faibles (en haut) et un scénario d’émissions élevées (en bas). Des nuances plus foncées indiquent une plus grande perte de glace de mer. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

S’il y a un point à retenir de l’atlas et des téraoctets de données qui y sont entrés, c’est celui-ci : la réduction des émissions rendra la planète beaucoup plus habitable de notre vivant.

“C’est stimulant de pouvoir examiner les différences dramatiques entre les différents scénarios d’émissions de carbone futurs”, a déclaré Mann, “et de voir que nous pouvons vraiment faire la différence grâce à nos actions.”