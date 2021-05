Comment le chanteur masqué peut améliorer Cluedle-Doo dans les saisons futures après la révélation de l’identité

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode «Demi-finale» de The Masked Singer. Lisez à vos risques et périls.

Le chanteur masqué a réduit sa concurrence à sa programmation d’épisodes finaux et a livré une autre surprise à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Cluedle-Doo est apparu encore une fois pour narguer les juges, mais cette fois, il a révélé son identité. Avec le secret de plus en plus, je pense qu’il est grand temps de parler des bons et des mauvais de Cluedle-Doo dans la saison 5.