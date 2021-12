Comment le chaos de la chaîne d’approvisionnement en CO2 a presque causé une pénurie de viande en Grande-Bretagne

Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre nous ont été confrontés à des étagères vides, à de longues files d’attente et à des retards frustrants alors que les chaînes d’approvisionnement se sont bloquées dans tout le pays, et même dans le monde. Certains ont fait valoir que le gouvernement devrait intervenir pour résoudre ces problèmes, attribuant les problèmes à la « cupidité des entreprises » et au « marché libre ». Mais s’il peut être tentant de blâmer les entreprises privées pour nos malheurs actuels et de considérer le gouvernement comme le sauveur, la réalité n’est pas si simple. En effet, loin d’être la solution, l’intervention du gouvernement sur le marché est sans doute la principale cause de ces problèmes en premier lieu.

Une bonne étude de cas pour cette question est la Grande-Bretagne. En septembre, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement du pays sont devenus si graves qu’ils ont presque subi des perturbations majeures dans leur approvisionnement alimentaire. Le gouvernement britannique est intervenu pour tenter de résoudre les problèmes à court terme, mais la situation reste extrêmement précaire.

Alors, qui est responsable de ces problèmes ? Eh bien, suivons la chaîne d’approvisionnement maillon par maillon et voyons si cela peut nous mener au coupable.

Lien 1 : dioxyde de carbone

Le problème immédiat auquel sont confrontés les producteurs de denrées alimentaires est la pénurie de dioxyde de carbone (CO2) de qualité alimentaire. L’industrie de la viande est particulièrement touchée par cette pénurie, puisque le CO2 est utilisé dans de nombreux processus de production de viande. Mais à part cela, le gaz joue également un rôle clé dans les emballages sous atmosphère modifiée, qui sont utilisés pour prolonger la durée de conservation de nombreux produits alimentaires. Il est également utilisé dans les boissons gazeuses (d’où son nom) comme la bière et le soda, et sous sa forme solide sous forme de glace carbonique, il est utilisé pour garder les aliments frais au frais pendant le transport.

Pourquoi y a-t-il une pénurie de CO2? Eh bien, la plupart du CO2 de qualité alimentaire provient des usines d’engrais, car le CO2 est un sous-produit du processus de fabrication des engrais. Ces usines, cependant, ont produit beaucoup moins de CO2 que la normale. Donc, pour comprendre pourquoi il y a si peu de CO2, nous devons enquêter sur les usines d’engrais. Cela nous amène au prochain maillon de la chaîne.

Lien 2 : Plantes fertilisantes

Deux des plus grandes usines d’engrais au Royaume-Uni appartiennent à une société appelée CF Industries. Ensemble, ils produisent normalement environ 60 pour cent du CO2 de qualité alimentaire du Royaume-Uni. Cependant, ces usines ont en fait été fermées pendant une grande partie du mois de septembre, ce qui a considérablement réduit la production de CO2 du Royaume-Uni.

La raison pour laquelle ils ont été fermés est que le gaz naturel, un élément essentiel du processus d’engrais, a été très coûteux ces derniers mois. Avec le prix de cet intrant clé si élevé, il n’était en fait pas rentable pour les usines de fonctionner, elles ont donc décidé de fermer temporairement dans l’espoir de redémarrer leurs opérations une fois que le prix du gaz naturel serait redescendu. Mais pourquoi le gaz naturel est-il soudainement si cher ? Cela nous amène au troisième maillon de la chaîne.

Lien 3 : Gaz naturel

Premièrement, dire que les prix du gaz naturel sont élevés en Grande-Bretagne est vraiment un euphémisme. Selon le groupe industriel Oil & Gas UK, les prix de gros du gaz en septembre ont augmenté de 250 % depuis janvier et de 70 % depuis août. Comme l’a fait remarquer un PDG de l’énergie au Royaume-Uni, il s’agit du « marché de l’énergie le plus extrême depuis des décennies ».

Crédit d’image: BBC

Alors, qu’est-ce qui cause les prix élevés? Un certain nombre de facteurs. La forte demande mondiale a joué un rôle, d’autant plus qu’environ 60 % de l’approvisionnement en gaz naturel du Royaume-Uni est importé. La baisse de la production solaire et éolienne a également été des facteurs, ainsi que des pannes dans certaines centrales nucléaires. L’hiver froid de 2020 a également entraîné l’épuisement des stocks (puisque les gens utilisent le gaz naturel pour chauffer leurs maisons), et plusieurs plates-formes gazières en mer du Nord ont fermé pour effectuer une maintenance qui a été interrompue en raison des blocages du COVID-19.

Mais l’une des principales sources de volatilité des prix est la pénurie d’installations de stockage de gaz naturel au Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni a actuellement des quantités de stockage très modestes, moins de 6 % de la demande annuelle. » écrit Michael Bradshaw, professeur d’énergie mondiale à l’Université de Warwick. « En Allemagne, en France et en Italie, le stockage couvre environ 20 % de la demande annuelle », poursuit-il pour le contexte. Un autre rapport a noté que le Royaume-Uni a suffisamment de stockage pour durer environ 7 jours, tandis que l’Allemagne et la France ont environ 90 jours de stockage.

Crédit d’image: BBC

Si le stockage est loin d’être le seul facteur influençant les prix du gaz naturel, il joue certainement un rôle important. Mais pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle si peu de capacité de stockage ? Cela nous amène au dernier maillon de la chaîne.

Lien 4 : Stockage de gaz naturel

L’une des raisons de la faible capacité de stockage de la Grande-Bretagne est qu’une installation de stockage appelée Rough, qui fournissait un pourcentage important du stockage de gaz naturel du Royaume-Uni, a été déclassée en 2017 en raison d’une détérioration liée à l’âge.

Les dirigeants de l’industrie étaient préoccupés par le manque de stockage qui en résultait à l’époque et n’ont cessé de mettre en garde contre ce problème depuis.

« Le brut représente un impressionnant 70 % du volume de stockage de gaz de travail du Royaume-Uni », a noté Timera Energy en 2017, alors que la fermeture permanente était encore en cours de délibération. « Cela peut être mis en contraste avec la contribution de Rough à la délivrabilité quotidienne du Royaume-Uni, à environ 25 %. Et c’est la délivrabilité qui manquera le plus au marché britannique.

Ils discutent ensuite explicitement de l’impact probable de la fermeture sur le prix du gaz naturel. « La perte de capacité de livraison devrait augmenter la volatilité des prix au comptant, car elle réduit la marge de flexibilité de l’offre disponible pour répondre aux fluctuations de la demande quotidienne… La perte de volume de gaz utile signifie probablement que les chocs d’offre… ont un impact plus marqué et plus prolongé sur les prix. «

Le besoin de plus de stockage a été réitéré en 2019 par un autre leader du secteur nommé InfraStrata Plc. « La demande sur le marché est supérieure à ce que nous pouvons satisfaire », a déclaré John Wood, PDG d’InfraStrata. « Le marché britannique envoie des signaux économiques forts pour une capacité de stockage de gaz supplémentaire. »

Alors pourquoi n’a-t-on pas construit plus de stockage ? Eh bien, il s’avère que le stockage de gaz naturel est très fortement taxé et réglementé au Royaume-Uni, bien plus que dans d’autres industries. En effet, l’un des plus grands opérateurs de stockage de gaz du pays, dénommé Storengy, avait explicitement attiré l’attention sur ces problèmes dès 2018, soulignant les niveaux de taxation « punitifs » et « exorbitants » appliqués aux stockages ainsi que les nombreuses réglementations. qui pèsent sur l’industrie.

En raison de ces obstacles, de nombreux projets de stockage potentiels sont restés sur les étagères, car ils sont d’un coût prohibitif dans l’environnement commercial actuel. Ainsi, même si la demande est clairement là, le marché n’a pas été en mesure d’y répondre, car les taxes et les réglementations ont gravement paralysé l’industrie.

Cette analyse n’est bien entendu pas exhaustive. Mais au moins en ce qui concerne la question du stockage, il semble clair que l’intervention du gouvernement sur le marché est la principale cause des perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

D’innombrables antécédents

L’une des choses intéressantes à propos de cette histoire est la façon dont elle met en évidence la pléthore de personnes, d’articles et de systèmes qui fonctionnent ensemble pour garder nos étagères d’épicerie pleines. Premièrement, nous avons découvert que les producteurs alimentaires dépendent du CO2. Cela nous a amenés à enquêter sur les usines d’engrais et le marché fou du gaz naturel, puis à partir de là, nous avons exploré le stockage du gaz naturel et avons découvert les nombreuses façons dont l’intervention du gouvernement a paralysé cette industrie. Bien sûr, la plupart des gens ne relieraient pas intuitivement les réglementations sur le stockage du gaz à la disponibilité des aliments, mais les conséquences imprévues de ces politiques sont néanmoins très réelles.

Dans son célèbre essai « I, Pencil », Leonard Read attire également l’attention sur les « innombrables antécédents » des objets du quotidien, tels que le crayon à mine apparemment simple.

« Tout comme vous ne pouvez pas remonter très loin dans votre arbre généalogique, il m’est également impossible de nommer et d’expliquer tous mes antécédents », a écrit Read, parlant comme le crayon. Il poursuit en discutant de certains des nombreux ancêtres du crayon, des personnes et des éléments qui ont contribué à sa production, et il souligne comment ils dépendent tous les uns des autres. En effet, vous ne pouvez pas jouer avec l’industrie du camionnage sans impacter la production de crayons, tout comme vous ne pouvez pas jouer avec le stockage du gaz naturel sans impacter l’approvisionnement alimentaire.

Cela dit, le camionnage et le gaz naturel ne sont pas seulement les ancêtres des crayons et de la nourriture. Ils sont également les ancêtres de nombreux autres produits, ce qui conduit à un aperçu important. En réalité, il est quelque peu trompeur de parler de chaînes d’approvisionnement, comme si l’économie consistait en des processus indépendants et linéaires. L’économie est beaucoup plus précisément caractérisée comme un réseau d’approvisionnement géant, une multiplicité de processus interconnectés qui dépendent tous les uns des autres de diverses manières.

Dans cet esprit, il devient rapidement évident pourquoi interférer avec l’économie peut être si dangereux. Lorsque le gouvernement brise une partie du Web, il n’affecte pas seulement une chaîne, il crée d’innombrables conséquences imprévues, dont beaucoup sont impossibles à prévoir.

Si nous avons de la chance, ces conséquences ne feront qu’augmenter les prix. Si nous n’avons pas cette chance, des étagères d’épicerie vides nous attendent.

Addendum : Résoudre le problème

Pour faire face à la crise imminente, le gouvernement britannique a fini par renflouer CF Industries, la société propriétaire des usines d’engrais. L’accord, qui a été finalisé le 21 septembre, a permis à l’une des deux usines de reprendre ses activités, le gouvernement britannique fournissant un « soutien financier limité », qui, selon le secrétaire à l’Environnement, a précisé plus tard qu’il « allait se chiffrer en plusieurs millions, peut-être des dizaines de des millions [of euros]. «

Depuis lors, le gouvernement a négocié un accord entre CF Industries et ses acheteurs de CO2. Bien que les détails ne soient pas clairs, le gouvernement semble être impliqué dans la fixation du prix du CO2, ce qui constituerait une intervention encore plus importante sur le marché.

Mais l’intervention n’est pas la solution ici. Lorsque les gouvernements interviennent, ils déforment inévitablement les signaux de prix, conduisant à des résultats de plus en plus inefficaces. La vraie solution est que le gouvernement cesse de causer le problème en supprimant les taxes et les règlements qui entravent le marché du stockage du gaz naturel.

Certes, il faudra un certain temps avant que le marché du stockage puisse s’adapter, mais même dans l’intervalle, la meilleure façon de résoudre ces problèmes est de laisser les marchés et les prix faire leur travail.

Contenu syndiqué de Fee.org (FEE) sous licence Creative Commons.