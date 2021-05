Comment le cinquième album de Soundgarden a inversé le scénario

Venant de l’arrière de Badmotorfinger et Super inconnu, SoundgardenLe cinquième album de Down On The Upside a souvent été injustement négligé, même s’il a fait ses débuts au n ° 2 du classement Billboard et a déplacé 200 000 exemplaires dans sa première semaine de sortie. Avec le recul, cependant, malgré les tendances changeantes de l’époque (le grunge le mouvement avait atteint son apogée en 1996, et de nouvelles scènes comme le nu-métal venaient définir alt.rock), Down On The Upside se présente comme une offre puissante d’un groupe à la croisée des chemins.

En examinant les paroles de certaines de ses chansons, les fans ont souvent émis l’hypothèse que Down On The Upside avait été conçu pour être le chant du cygne de Soundgarden – après tout, ils se sont séparés après sa sortie, avant de se réunir 16 ans plus tard pour enregistrer 2012. Animal roi. Comme le guitariste Kim Thayil l’a révélé dans une récente interview avec Blabbermouth, cependant, ce n’était pas ce que le groupe avait prévu.

«Quand nous faisions cet album, [drummer] Matt Cameron et moi avions parlé d’un prochain album Soundgarden », a-t-il déclaré. «Le fait qu’il y avait des chansons [such as final track ‘Boot Camp’] faisant référence de manière thématique aux conclusions sur Down On The Upside – enfin, c’est une coïncidence. ” En effet, Down On The Upside démontre habilement que Chris Cornell et l’entreprise évoluait rapidement et avait clairement encore beaucoup à offrir.

S’égarer dans un nouveau territoire

À l’approche de l’enregistrement, Soundgarden était catégorique sur une chose: reproduire Superunknown n’était pas une option. Ils avaient déjà testé et stocké du nouveau matériel lors de festivals européens en 1995, mais ils étaient impatients de se libérer des contraintes de leur son signature hard rock et ils espéraient également autoproduire et capturer leur nouvel album en live dans le studio.

En fin de compte, le groupe a un peu compromis. Ils ont bien géré les tâches de production, mais ils ont recruté l’ingénieur assistant de Superunknown, Adam Kasper, pour des sessions d’enregistrement tenues dans deux complexes de Seattle, Bad Animals et Confiture de perles Litho Studios du guitariste Stone Gossard, début 1996.

Bien que moins poli que l’incomparable Superunknown, le disque avec lequel Soundgarden est sorti, le 21 mai 1996, était sans doute le plus diversifié de leur carrière, et certainement l’un de leurs plus captivants. Leur son de marque agressif faisait toujours sentir sa présence sur le coruscating «Never The Machine Forever» et le single solo intense, «Pretty Noose», mais ailleurs les quatre musiciens savouraient s’égarer dans de nouveaux territoires sur le jangly, REM-esque “Switch Opens” et le “Ty Cobb” hybridé, ce dernier un étonnant mélange de punk et Americana où les mandolines se sont affrontées avec les guitares battantes de Cornell et Thayil.

Cependant, Down At The Upside a vraiment fait son chemin lorsque Soundgarden a ralenti un peu les choses. Bien qu’apparemment une ballade meurtrière inquiétante, “Burden In My Hand” a basculé habilement entre pastoral, Led Zeppelin III-esque folk-rock et refrains de la taille d’un stade, tandis que le groupe jouait avec une admirable retenue sur le sombre “Blow Up The Outside World” et le mélancolique “Boot Camp” (“Il doit y avoir autre chose / Il doit y avoir quelque chose de bien loin loin »), ce dernier fournissant un post-scriptum atypiquement poignant.

Down On The Upside nécessite donc une réévaluation urgente plus que tout autre album de l’illustre canon de Soundgarden. En raison de leur séparation après la tournée mondiale exténuante qui a suivi, il est devenu l’épitaphe du groupe par défaut pendant 16 ans. Mais pour un disque qui annonçait par inadvertance leur disparition, cela semble toujours sacrément affirmant la vie.

