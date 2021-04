Comment le climat est devenu la pièce maîtresse de l’agenda économique de Biden

Enfin, la lutte contre le changement climatique passe un moment aux États-Unis.

En quelques années, la lutte contre le climat est passée d’une question d’arrière-plan à une pièce maîtresse de l’agenda intérieur du président Joe Biden, un élément crucial de sa politique économique. Une carrière modérée, Biden est un champion improbable de la question. Mais à mesure que la politique et l’urgence autour du changement climatique ont changé, il en va de même pour Biden.

L’administration Biden s’est officiellement engagée jeudi à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% au-dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. L’engagement de campagne de Biden sur les émissions consistait à amener les États-Unis à zéro émission nette d’ici 2050 et à faire fonctionner l’économie américaine à 100% énergie propre et renouvelable d’ici 2035.

«La transformation du système énergétique était à la fois essentielle et une formidable opportunité», a déclaré John Podesta, fondateur du Center for American Progress et ancien conseiller climatique du président Barack Obama, dans une interview récente. «Il est passé du statut de problème environnemental de base au centre de son projet économique.»

À titre de perspective, lors d’une marche pour le climat en 2017 à Washington, DC, le sénateur progressiste Bernie Sanders (VT) et Jeff Merkley (OR) ont dévoilé un nouveau projet de loi appelant à ce que 100% de l’énergie américaine soit produite par des sources propres et renouvelables d’ici 2050. Quatre des années plus tard, Biden accélère considérablement la chronologie.

Les sondages publics du programme Yale sur la communication sur le changement climatique montrent que si une majorité plus mince d’électeurs estiment que les États-Unis devraient s’attaquer au réchauffement climatique, la transition vers des sources d’énergie propres comme l’éolien et le solaire est largement populaire parmi les partis. Cela pourrait être une aubaine pour Biden alors qu’il vend agressivement son plan d’emploi américain de 2,25 billions de dollars au Congrès – un ensemble d’emplois et d’infrastructure qui se double d’une facture climatique.

Il ne fait aucun doute que Biden a été influencé par de jeunes militants pour le climat et d’autres progressistes du Parti démocrate qui l’ont poussé à adopter le Green New Deal et à faire grand cas du climat. Bien que Biden ait pris soin de séparer son plan du Green New Deal, il a également adopté certains de ses principes clés. D’une part, Biden a reconnu la capacité de jumeler ses ambitions climatiques avec un message économique optimiste: «Quand je pense au changement climatique, le mot auquel je pense est« emplois »», a déclaré Biden lors d’un discours de campagne en juillet.

Aucun président de l’un ou l’autre des partis n’a si pleinement adopté la lutte contre le changement climatique auparavant, mais le plus dur pour Biden reste à venir. Bien que les responsables de la Maison Blanche aient insisté sur le fait qu’ils avaient plusieurs voies pour réduire de moitié les émissions par rapport aux niveaux de 2005 en moins d’une décennie, il sera difficile sans faire passer le plan d’emplois américains de Biden par un Congrès divisé.

Le projet de loi sur le climat, le plafonnement et l’échange, a échoué en 2010. Et bien que le Clean Power Plan, l’effort réglementaire d’Obama pour réduire les émissions, ait largement résisté aux efforts du président Donald Trump pour l’affaiblir, l’administration Biden veut mettre en œuvre quelque chose de plus ambitieux.

«Ce changement de politique a été motivé par une transformation significative, essentiellement le zeitgeist du changement climatique», a déclaré Julian Brave NoiseCat, vice-président de la politique et de la stratégie chez Data for Progress, dans une interview. «Auparavant, la conversation portait sur la façon dont diable pouvons-nous amener les gens à se soucier du changement climatique quand ils se sentent si loin.»

Comment la perception du public sur le climat a changé

La politique autour du changement climatique – et ce qu’il faut faire à ce sujet – a considérablement changé au cours de la dernière décennie.

En compilant des données pour les 13 dernières années, les chercheurs des universités de Yale et George Mason avaient l’habitude de voir environ 12% des personnes qu’ils classaient comme «alarmées» par le climat et le même nombre qui étaient «dédaigneuses» sur la question. Au fil des ans, les chiffres ont changé. Ceux du groupe alarmé sont passés à environ 26% (il y en a 29% qui se classent comme «préoccupés» par le changement climatique), tandis que le nombre dans la catégorie dédaigneuse est tombé à 8%.

«La plus grande question est la suivante: l’engagement du public dans le climat augmente-t-il – et la réponse est sans équivoque oui», a déclaré Edward Maibach, directeur du George Mason University Center for Climate Change Communication.

Dans le même temps, Maibach et ses collègues ont noté qu’il y avait un large soutien parmi les électeurs pour que les États-Unis adoptent l’énergie propre. Dans une enquête de décembre, Maibach et ses collègues chercheurs ont constaté que 66% des électeurs inscrits ont déclaré que le développement de sources d’énergie propre devrait être une priorité «élevée» ou «très élevée» pour le président et le Congrès. Ce nombre était de 13 points de pourcentage supérieur au nombre d’électeurs inscrits qui ont déclaré que le réchauffement climatique devrait être une priorité élevée ou très élevée pour le président et le Congrès, selon le sondage. Et 72% des électeurs inscrits ont soutenu la transition de l’économie américaine des combustibles fossiles vers une énergie 100% propre d’ici 2050 (bien sûr, il vaut la peine de répéter que Biden veut accélérer ce calendrier.)

«Bien qu’il y ait clairement un fossé en Amérique entre les libéraux et les conservateurs sur la question du changement climatique, ce fossé est beaucoup plus petit en ce qui concerne l’énergie propre et le soutien à l’énergie propre», a déclaré Maibach. «Il est toujours vrai que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de soutenir un pivot agressif vers la transition vers une énergie propre; c’est également vrai qu’une grande majorité de républicains soutiennent la même chose.

Alors que les démocrates ont pleinement adopté le climat comme une question à la fois environnementale et économique, les politiciens républicains tentent toujours d’articuler la position du parti.

Pour la plupart, les républicains ne sont plus le parti du déni pur et simple du climat, reconnaissant un changement fondamental dans l’électorat. En même temps, leur plans initiaux Pour lutter contre le changement climatique, il faut planter 1 billion d’arbres dans le monde et investir dans des technologies pour éliminer le carbone de l’atmosphère – plutôt que de réorienter l’économie américaine pour ne pas produire de carbone en premier lieu. Et le GOP tire la sonnette d’alarme sur les objectifs de décarbonisation de Biden, affirmant qu’un abandon des combustibles fossiles blessera l’économie.

«Je dirais qu’il n’y a pas de stratégie républicaine globale pour lutter contre la crise climatique là où elle se trouve», a déclaré Joe Bonfiglio, président de l’Environmental Defence Action Fund. «Ce que nous voyons maintenant, c’est un parti aux prises avec le besoin d’avoir des plans climatiques qui s’intègrent parfaitement dans le cadre politique de toutes les stratégies énergétiques ci-dessus qui ne réduisent pas l’utilisation des fossiles.»

Les républicains n’acceptent pas non plus les infrastructures et le climat de Biden, publiant leur propre plan plus restreint qui traite davantage de la réparation des routes et des ponts du pays. Alors que les démocrates peuvent faire passer le plan américain pour l’emploi de Biden par le Sénat sans le soutien des républicains en utilisant un outil procédural obscur appelé réconciliation budgétaire, ils ont une fenêtre limitée pour faire passer la politique par le Congrès et peler le terrain.

La Maison Blanche Biden est très consciente du potentiel d’inversement des progrès climatiques par les républicains si et quand ils gagnent à mi-mandat ou à la prochaine élection présidentielle. C’est pourquoi il est beaucoup plus concentré sur la proposition de changements concrets qui sont «difficiles à annuler», a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Vox.

De nombreux acteurs du secteur de l’énergie vont de l’avant

Lorsqu’il abaisse les réglementations environnementales et abaisse les normes d’émissions, Trump qualifie souvent ses actions de respectueuses des entreprises.

Dans le même temps, de nombreuses entreprises et services publics ont reconnu que l’économie dans son ensemble se dirigeait vers des sources d’énergie renouvelables, en grande partie parce que l’énergie éolienne et solaire est devenue beaucoup moins chère que l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. Il y a environ 3 millions de travailleurs de l’énergie propre en Amérique, selon le dernier rapport annuel sur l’emploi du groupe national non partisan E2. Près de trois fois plus de travailleurs sont employés dans l’énergie propre, par rapport aux travailleurs de l’extraction et de la production de combustibles fossiles.

«Il y a consensus sur le fait que l’urgence à ce sujet augmente, de sorte que l’élan est en train de bouger depuis un certain temps», a déclaré Mike Boots, vice-président exécutif de Breakthrough Energy. «Il est toujours utile d’avoir une politique cohérente et durable au niveau fédéral.»

Les fluctuations sauvages d’Obama à Trump en passant par Biden et le manque de politique fédérale stable sur le climat et l’énergie propre ont été difficiles à gérer, ont déclaré des experts à Vox.

«Les investisseurs aiment la certitude, et ils n’en ont obtenu aucune au niveau fédéral», a déclaré à Vox Karen Wayland, conseillère politique du groupe de coalition d’électricité Gridwise Alliance. «Les services publics ont adopté ce programme de décarbonisation et font une planification à long terme.» Dans les années Trump, a ajouté Wayland, les services publics «se fixaient des objectifs en l’absence de politique fédérale».

En même temps, un étude récente du Groupe Rhodium a constaté que bien que les États-Unis soient effectivement sur la bonne voie pour atteindre les objectifs d’émissions de l’ère Obama, cela ne s’est pas produit uniquement en raison des bonnes intentions des entreprises et de l’industrie américaines. L’étude du Rhodium Group a révélé que la pandémie de Covid-19, qui a soudainement stoppé l’économie, a entraîné une baisse de 10,3% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis en 2020.

«Avec les vaccins contre les coronavirus maintenant en distribution, nous prévoyons une reprise de l’activité économique en 2021, mais sans changements structurels significatifs dans l’intensité carbone de l’économie américaine, les émissions augmenteront probablement à nouveau», a conclu l’étude du groupe Rhodium. En d’autres termes, le gouvernement fédéral ne peut pas compter sur les entreprises pour faire ce qu’il faut. Il doit donner le ton pour aller de l’avant.

La promesse de Biden de moderniser le réseau électrique et d’investir dans des sources d’énergie plus propres est la bienvenue pour certains groupes et leaders de l’industrie, mais il y en a beaucoup d’autres qui s’opposent à cette poussée. Les groupes pétroliers et gaziers ne sont pas satisfaits, et certains syndicats ne sont pas sûrs de ce que la transition pourrait signifier pour les travailleurs qui ont gagné plus, en moyenne, grâce aux emplois dans les combustibles fossiles.

Le salaire annuel médian des installateurs solaires photovoltaïques en 2019 était de 44890 $, selon le Bureau des statistiques du travail, tandis que le salaire annuel médian des techniciens d’entretien des éoliennes était de 52 910 $. Comparativement, les emplois dans le secteur de l’énergie fossile payer entre 70 310 $ et 81 460 $, et ont tendance à être plus fortement syndiqués que le secteur émergent de l’énergie propre.

«Pour que nous puissions arriver là où nous voulons tous aller, nous devons amener tout le monde avec nous», a récemment déclaré le président de l’AFL-CIO, Richard Trumka, à Vox. «Nous ne pouvons pas simplement larguer les gens. C’est la transition que nous devons opérer, et je pense que cette administration comprend cette transition. »