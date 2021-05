Comment le cloud accélère et aide les infrastructures de soins de santé au milieu de COVID

Les principales applications en Inde conçues pour lutter contre Covid pour la recherche des contacts et l’inscription à Vaccine Drive sont toutes hébergées sur le cloud

Par Jesintha Louis,

La pandémie de COVID-19 a amené «le besoin urgent» de fournir des soins de santé à un rythme rapide; qu’il s’agisse de suivre la propagation du virus, de partager des informations sur les protocoles de sécurité, de téléconsultations ou d’activer des campagnes de vaccination. La technologie joue un rôle important dans la lutte contre COVID et le cloud est certainement le catalyseur pour fournir la vitesse et l’échelle que la situation actuelle exige. En fait, certains des grands fournisseurs de cloud avaient bloqué la capacité de leur centre de données et les avaient rationnés avec la première priorité de prendre en charge les déploiements de soins de santé à travers le monde.

Les principales applications en Inde conçues pour lutter contre Covid pour la recherche des contacts et l’inscription à Vaccine Drive sont toutes hébergées sur le cloud. Les gouvernements des États lancent des appels d’offres pour une plate-forme de gestion des vaccins qui peuvent être déployés rapidement pour stimuler la distribution des vaccins, la gestion des stocks, les enregistrements et les rapports préalables pour suivre

Diffusion de l’information. Le cloud accélère le processus de création d’applications et de les livrer à un rythme rapide. Certains fournisseurs de cloud sont intervenus pour s’associer avec des agences de santé publique dans le but de lutter contre la crise du COVID-19 en créant des applications prêtes pour la distribution de vaccins.

Nous pouvons décomposer le combat contre le COVID-19 en 4 étapes: prévention, suivi, guérison et éradication. C’est ainsi que le Cloud a accéléré le support de la technologie qui joue un rôle majeur dans le soutien aux efforts de santé:

1) Rester à la maison et rester en sécurité – Étant donné que la plupart des entreprises de brique et de moteur ont traditionnellement investi dans des bureaux physiques et du matériel, le Cloud a permis un travail en toute sécurité depuis la maison avec Cloud VDI qui a aidé des tonnes d’entreprises à faire travailler leurs employés dans la sécurité de leur domicile. , qui est en soi un grand pas en avant vers la lutte contre la crise du COVID-19.

2) Infections actives – L’application de suivi des contacts vers les services de télémédecine pour les patients Covid présentant des symptômes légers est alimentée par des applications et une technologie hébergées sur le cloud. Non seulement cela, aujourd’hui, de nombreux patients souffrant d’autres problèmes de santé préfèrent le service de télémédecine à une visite physique à l’hôpital, sauf si cela est nécessaire. Ainsi, permettre la possibilité de réduire le stress sur l’infrastructure de santé

3) Attribution des lits – Alors que l’infrastructure de santé s’étouffe pour faire face à l’opérationnalisation de la demande de traitement des patients COVID à temps. Le cloud nous a permis de mettre de l’ordre dans le chaos avec des déploiements plus rapides de la technologie sur les plates-formes les moins intégratrices et de fournir les informations nécessaires à un moment et à une échelle.

4) Collecte de vaccins – Cependant, l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Mais, porte l’histoire de la lutte efficace contre certaines des maladies les plus meurtrières du passé, il faut aujourd’hui la rapidité et l’agilité nécessaires pour déployer des programmes de vaccination de manière fiable tout en évoluant et en s’adaptant pour répondre aux besoins de la communauté. Les plates-formes de gestion des vaccins dans le cloud jouent un rôle essentiel en aidant les agences de santé publique à gérer efficacement les campagnes de collecte de vaccins.

De plus, Cloud a également ouvert la voie à un développeur de logiciels enthousiaste pour contribuer à sa manière en développant des applications pour résoudre des problèmes plus petits mais très réels que nous nous posons dans la situation actuelle, par exemple en intégrant plusieurs plates-formes pour fournir un outil facile à utiliser. kit, des applications pour booster le bien-être mental et les bots informationnels.

(L’auteur est directeur – spécialiste de la réussite des partenaires et des solutions cloud, G7 CR Technologies India Pvt Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

