Comment le co-créateur de Rutherford Falls célèbre les peuples autochtones

Co-créateur et showrunner de Rutherford Falls Sierra Teller Ornelas réfléchit au passé de la série alors qu’elle regarde vers son avenir.

La série comique acclamée par la critique, maintenant diffusée sur Peacock, a ajouté deux nouvelles vedettes invitées récurrentes autochtones pour sa deuxième saison, E! Les nouvelles peuvent révéler en exclusivité : Reservation Dogs alun Dent d’or de Dallas est sur le point de jouer Nelson, un nouveau conservateur de musée et star de Letterkenny Corne de Kaniehtiio représentera Feather, propriétaire de la salle de sport.

De plus, deux écrivains autochtones se sont joints à l’équipe de rédaction, le comédien Tourneur de tableau de bord et scénariste de Girls5eva Le cachot d’Azie.

En l’honneur du Mois du patrimoine des Amérindiens et des peuples autochtones en novembre, les acteurs et l’équipe de Rutherford Falls ont mis en lumière un guide spécial sur les artistes et créateurs autochtones des États-Unis.

« Je suis vraiment fier de montrer que les autochtones sont dépeints non seulement de manière authentique, mais aussi d’une manière que le public n’a jamais vue auparavant », a expliqué en exclusivité le producteur exécutif Ornelas. « Des personnages comme Reagan (Jana Schmieding) et Terry (michael greyeres) sont très connus dans leurs communautés mais vous ne les voyez jamais vraiment dans le grand public… Pouvoir fusionner mes deux mondes a été un rêve devenu réalité. »