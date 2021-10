Comment le commerce des cardinaux affectera-t-il son stock?

Zach Ertz

Jalen Hurts et Kyler Murray lancent le ballon à peu près le même montant par match (34 passes pour Hurts, 35 pour Murray), mais Murray totalise en moyenne plus de 55 verges supplémentaires par match grâce au taux d’achèvement le plus élevé de la ligue (75,3%). Murray a transformé Maxx Williams en une menace fantastique viable, bien que brièvement, lorsqu’il a cajolé le vétéran à des sommets en carrière en yards par match, taux de capture et yards par cible. Pensez à ce qu’il peut faire avec un ancien All-Pro comme Ertz dans le mix.

La question est maintenant de savoir si nous verrons plus de cibles TE dans l’offensive de Kliff Kingsbury.

L’attaque verticale de Kingsbury fonctionne mieux avec une route de poignard qui se rapproche de la ligne de mêlée pour se régaler de l’espace créé par des gars comme DeAndre Hopkins et Rondale Moore. Cela n’a pas été un facteur dans ses deux premières années avec l’équipe. Ses bouts serrés n’ont eu que 80 prises entre 2019 et 2020. Bien sûr, aucun de ces bouts serrés n’était Zach Ertz.

Dallas Goedert

La saison de percée de Goedert a été suspendue grâce à la présence d’Ertz dans la formation. Maintenant, il est le TE1 incontesté des Eagles, et la majeure partie des 5,2 objectifs par match de son mentor vétéran lui incombera. Jalen Hurts a lancé 25,5% de ses passes vers des extrémités serrées cette saison. Goedert restera un juste milieu entre les balles profondes de Devonta Smith et Quez Watkins et les contrôles de Miles Sanders derrière la ligne de mêlée.

Miles Sanders

Sanders et Kenneth Gainwell restent largement sous-utilisés sur le terrain, mais chacun a le potentiel de jouer un rôle précieux dans le jeu de passes. Avec seulement Goedert et la recrue non repêchée Jack Stoll sur la liste, certaines de ces cibles à courte portée autrefois détenues par Ertz leur arriveront probablement.

Quez Watkins

Philadelphie a exécuté 22% de ses jeux à partir de deux sets de 12 joueurs, soit un montant moyen d’environ la ligue. Ce nombre diminuera, libérant plus de formations à trois larges et donnant à Watkins l’opportunité d’augmenter sa part de 63 pour cent de snap.