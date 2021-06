Comment le commerce électronique sans tête ouvre la voie à une expérience client flexible

Lors de l’adoption du commerce sans tête, l’équipe créative du frontend se concentre davantage sur l’optimisation de l’expérience utilisateur et de l’interface pour stimuler l’engagement et les conversions.

Par Rajiv Kumar

Les entreprises de commerce électronique innovent constamment et s’efforcent d’offrir à leurs clients des expériences omnicanales exceptionnelles. Pour garder une longueur d’avance et rester pertinentes, les marques intelligentes sont constamment à la recherche de nouvelles stratégies. À l’heure actuelle, alors que la numérisation prend de l’importance, la plupart des achats se font en dehors du site Web – via les canaux mobiles, les médias sociaux, etc. Ainsi, les plateformes de commerce électronique doivent continuellement se mettre à jour sur ces points de contact clients.

Pour suivre les tendances à la hausse, les détaillants en ligne et d’autres entreprises passent à des solutions de « commerce sans tête », ce qui contribue à son tour à améliorer l’expérience client. En termes simples, le commerce sans tête fait référence à la séparation du backend et du frontend de tout site Web ou application de commerce électronique. Une telle conception offre la flexibilité de créer une plate-forme de la manière souhaitée par l’entreprise. Étant donné que les deux éléments fonctionnent indépendamment l’un de l’autre, cela permet de fournir une expérience client exceptionnelle. Le front-end comprend le commerce social, l’interface et l’IoT, tandis que le back-end comprend les options de tarification, d’infrastructure, de sécurité et de paiement de la plate-forme de commerce électronique.

Qu’est-ce qui rend le commerce sans tête si populaire ?

Pour donner les meilleurs résultats dans leur domaine, l’adoption de capacités omnicanales est devenue le besoin de l’heure pour les entreprises de commerce électronique. Pour cela, ils font tout, de l’utilisation de solutions techniques de pointe à l’activation du chat en direct, car chaque entreprise cherche à garder ses clients heureux, satisfaits et engagés. Face à une préférence croissante pour les achats en ligne, les marques s’orientent ainsi vers des solutions de commerce sans tête.

Le commerce sans tête s’avère être un changement rafraîchissant par rapport aux processus lents et longs des plates-formes de commerce électronique traditionnelles. Il n’a aucun codage interdépendant en jeu, et les mises à jour peuvent donc être facilement effectuées par différents départements. Le commerce sans tête offre également la possibilité de commercialiser des sites Web instantanément, permettant aux entreprises de tirer parti des opportunités qu’elles manqueraient autrement.

Comment le commerce sans tête favorise un service client flexible

Avec le commerce sans tête, les marques obtiennent de nombreux avantages et sont également capables de résoudre des problèmes opérationnels, fonctionnels, techniques et liés à la conception. En fin de compte, cela se traduit par une expérience utilisateur flexible et excellente des manières suivantes :

Implémentation rapide de nouveaux designs

Le commerce sans tête offre une marge d’expérimentation car l’infrastructure qu’il fournit est hautement adaptable avec des modifications apportées rapidement. Il devient possible de se mettre à jour avec les dernières dynamiques de l’écosystème du commerce électronique en constante évolution. En conséquence, les vitrines peuvent facilement être construites, conçues, refaites et déployées sans rien faire pour le backend. Ainsi, les API permettent de gagner du temps et des efforts consacrés à l’exécution des modifications.

Offre plus de personnalisation

Les entreprises de commerce électronique sont en mesure de contrôler les éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent. Le commerce sans tête permet aux marques d’être plus créatives avec le contenu qu’elles partagent sur leur site Web. Ils peuvent désormais facilement personnaliser et personnaliser dans une large mesure leurs mises en page et leurs thèmes pour le frontend sans aucun problème. De cette façon, ils peuvent s’engager et interagir avec différents segments de public, et les pousser doucement vers un mécanisme de paiement sans friction.

Les plateformes de commerce électronique conçues à l’aide d’une infrastructure backend et frontend découplées permettent de réaliser des économies importantes car elles sont plus économiques que les plateformes traditionnelles. Les micro-services peuvent aider les marques à évoluer immédiatement pour répondre aux demandes des clients en haute saison sans avoir à perturber complètement la configuration du site Web. Cela offre un service impeccable et ininterrompu aux clients.

Intégrations fluides et transparentes

Une plate-forme de commerce électronique réussie dispose d’un mécanisme doté de capacités intégrées robustes qui offrent des intégrations transparentes avec des outils tiers efficaces pour aider les entreprises à se développer. Le commerce sans tête donne aux marques la flexibilité et l’agilité nécessaires pour combiner les meilleurs outils pour une entreprise et leur permet également de remplacer ces outils par une version améliorée sans perturber le flux.

Optimisation simple et rapide

Avec le commerce sans tête, il est plus facile et pratique d’apporter des modifications au système en fonction des changements dans le paysage technologique. Le contenu existant peut également être modifié en fonction de l’évolution des comportements et des modèles des consommateurs. Le commerce sans tête permet donc un marketing agile, car les campagnes peuvent être rapidement testées et de nouvelles fonctionnalités peuvent être chargées en déplacement, les faisant vivre instantanément sur le marché.

Expérience intégrée cohérente

La couche API intégrée dans un système sans tête prend les informations de la plate-forme de commerce à chaque point de contact. Par conséquent, l’ajout d’un nouveau frontend a un effet minime, voire nul, sur la structure du backend et les consommateurs bénéficient d’une expérience supérieure sur tous les canaux. Le commerce sans tête fournit des produits et des services aux clients directement sans être affecté par les limitations précédentes de la conception. De cette façon, les marques de commerce électronique peuvent toucher un public plus large pour augmenter leurs ventes.

De meilleures techniques de géolocalisation

Lors de l’incursion dans un nouvel emplacement géographique, le commerce sans tête permet à un nouveau site Web d’être mis en place en quelques jours, plutôt que de prendre des mois. Les entreprises sont tenues de thématiser le CMS une fois et toute la publication est prise en charge. Un système de commerce sans tête permet aux entreprises de personnaliser en conséquence pour différentes zones et régions. À mesure que la valeur du produit change d’une région à l’autre, les marques doivent modifier le message de leurs produits ou services d’une manière qui convient aux clients potentiels. En existant dans le backend d’un CMS alimenté par le commerce sans tête, des canaux différents et spécifiques à l’emplacement peuvent concevoir des messages pour le public approprié. Cela améliore l’expérience client en les incitant à faire un achat.

Résumé

Les clients d’aujourd’hui veulent plus de commodité lorsqu’ils font leurs achats en ligne. Ils veulent naviguer dans les choix et accomplir des tâches en un seul clic. Cela a conduit les entreprises à adopter des solutions de commerce sans tête. Le commerce sans tête permet de réduire les coûts d’acquisition de clients. Il permet aux entreprises de placer sur leurs boutiques en ligne du contenu intéressant et attrayant qui attire du trafic organique. Cependant, lorsqu’il s’agit de structurer un site, les concepteurs et les développeurs backend ont tendance à avoir des mentalités différentes. Lors de l’adoption du commerce sans tête, l’équipe créative du frontend se concentre davantage sur l’optimisation de l’expérience utilisateur et de l’interface pour stimuler l’engagement et les conversions. D’un autre côté, les développeurs peuvent donner la priorité aux améliorations critiques du backend. Ensemble, les solutions de commerce sans tête permettent aux marques de créer une expérience client flexible, fluide et transparente.

L’auteur est fondateur et PDG de StoreHippo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.