Comment le commerce électronique s’est adapté à la nouvelle normalité

Avec l’augmentation des achats en ligne, le secteur du commerce électronique a réinventé l’expérience client en se concentrant sur l’offre d’une expérience en magasin semblable à celle d’un centre commercial.

Par Raghav Sood

La pandémie de COVID-19 a largement modifié le secteur de la vente au détail ainsi que le secteur du commerce électronique en Inde. Bien que l’année n’ait pas été excellente d’un point de vue commercial, le secteur du commerce électronique a connu un boom des ventes. La raison en est que la pandémie a transformé la façon dont les consommateurs achètent en accélérant l’adoption massive du numérique dans tout le pays. La recherche indique que 86% des Indiens ont adopté les achats en ligne pendant la pandémie, ce qui a accéléré l’adoption du commerce électronique par les consommateurs de toutes les catégories d’âge.

Au début de la pandémie, le secteur du commerce électronique essayait de s’adapter aux changements de comportement des consommateurs, faisant face à une demande sans précédent d’articles et aux restrictions de messagerie dans les zones de confinement. À l’heure actuelle, ils se sont adaptés à la nouvelle normalité.

Avec l’augmentation des achats en ligne, le secteur du commerce électronique a réinventé l’expérience client en se concentrant sur l’offre d’une expérience en magasin semblable à celle d’un centre commercial. Cela implique d’exploiter les mégadonnées pour recommander des produits similaires, d’envoyer des e-mails personnalisés, d’analyser le comportement des clients et de recommander des suggestions personnalisées en fonction de leur historique de navigation. De plus, ils se sont également concentrés sur la fourniture aux clients de détails sur les produits afin de faire le bon choix et de leur offrir d’énormes remises.

Saisissant l’opportunité d’une croissance durable, les acteurs du e-commerce ont également élargi leur capacité à accueillir davantage de vendeurs et le changement structurel des comportements de consommation.

La nouvelle norme a alimenté une augmentation des fournitures de soins de santé, des produits électroniques pour travailler et apprendre à domicile, des produits d’épicerie et de soins personnels. En conséquence, le dernier trimestre de 2020 a vu une augmentation de 36% du volume de commandes. Les commandes s’accumulant, le commerce électronique a amélioré le jeu en améliorant la logistique et en embauchant plus de personnel pour faire face à la hausse.

De nombreux magasins de détail s’étaient également joints à des entreprises établies comme Amazon, Flipkart et autres pour tirer parti des technologies numériques et atteindre les clients pour maintenir leur activité. En dehors de cela, de nombreuses nouvelles entreprises ont créé des boutiques en ligne indépendantes. De plus, de nombreux joueurs en ligne ont tiré parti de la technologie pour aider les acheteurs pour la première fois en introduisant des fonctionnalités telles que des assistants vocaux avec une interface vernaculaire.

Un autre défi auquel le secteur du e-commerce a été confronté l’année dernière était de planifier les livraisons dans les « zones de confinement et zones rouges ». Ils ont dû configurer leurs systèmes au milieu des lacunes. Cela leur a permis de nouer des liens avec d’autres leaders de l’industrie, ouvrant la voie à une plus grande expansion. Voici quelques exemples de telles adaptations ces derniers temps.

Notre propre géant du commerce électronique local, Flipkart, a annoncé une collaboration commerciale avec le groupe Adani en avril 2021 pour renforcer les capacités de logistique et de centre de données de l’entreprise. Cette alliance devrait créer plus de 2 500 emplois directs en Inde. Zomato a conclu un partenariat avec le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA) en février 2021 pour embarquer 300 vendeurs de rue sur sa plate-forme. Cette initiative est initialement définie pour englober six villes où les avantages de la rue seront aidés avec l’enregistrement PAN et FSSAI et formés à l’utilisation des applications numériques. Cette initiative leur permet d’exploiter la puissance du commerce électronique et de passer au numérique. La chaîne de magasins du futur groupe Big Bazaar, qui avait lancé son service de livraison instantanée en deux heures en avril, a maintenant touché 50 000 commandes par jour, atteignant la moitié de son objectif initial de 100 000 commandes par jour en deux mois.

Il y a eu de nombreux rapprochements intersectoriels de ce type qui ont joué un rôle important dans la révolution du secteur du commerce électronique. En dehors de cela, l’année dernière, les plateformes de commerce électronique ont encouragé leurs clients à payer numériquement en offrant des récompenses, des remises et des options de remboursement pour réduire la dépendance au système de paiement à la livraison.

Bien que le commerce électronique se soit sans aucun doute adapté à la nouvelle normalité, je dirais que les changements sont là pour rester même lorsque le monde revient à la normale. Le meilleur est à venir. Attendons-le.

L’auteur est co-fondateur de Skin Elements. Les opinions exprimées sont personnelles.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.