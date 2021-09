Comment le créateur de Midnight Mass Mike Flanagan a utilisé la série Netflix pour affronter sa peur la plus sombre et la plus personnelle

Ce qui suit va plonger dans les détails de l’intrigue pour Midnight Mass, alors arrêtez de lire maintenant si vous n’avez pas encore commencé à regarder l’émission de Mike Flanagan, et prévoyez toujours de le faire.

Le travail du scénariste et réalisateur d’horreur Mike Flanagan commence à se connecter de manière plus émotionnelle et à avoir un peu plus de sens, une fois que vous réalisez que l’homme lui-même souffrait d’alcoolisme. La dépendance est un fil conducteur qui traverse The Haunting of Hill House de Flanagan, son adaptation de Doctor Sleep de Stephen King et sa dernière série pour Netflix, Midnight Mass. Il va sans dire que Flanagan est/était une personne profondément religieuse, ce qui colore un beaucoup des conversations qu’il essaie de lancer avec la série. Mais en étant invité sur le podcast ReelBlend de CinemaBlend, Flanagan a également clairement indiqué que le personnage de Riley, joué par Zach Gilford, était « un avatar » pour le réalisateur, qui avait affronté certaines des mêmes difficultés.