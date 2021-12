Comment le débutant le plus vert de la F1 a défié ses sceptiques et est devenu son coureur le plus expérimenté · .

Kimi Raikkonen a mis un terme à une carrière en Formule 1 au cours de laquelle il est devenu un multiple vainqueur du Grand Prix, le champion du monde 2007 – et le démarreur de course le plus prolifique de l’histoire du sport.

Mais le pilote le plus expérimenté du sport est arrivé en F1 en tant que jeune dont l’inexpérience a déclenché des hurlements de désapprobation de la part de hauts responsables qui craignaient qu’il ne soit un handicap sur la piste.

Le président de la FIA Max Mosley et le directeur de l’équipe McLaren Ron Dennis ont exprimé leur opposition à la signature de Raikkonen par Sauber pour 2001, après qu’il ait impressionné lors de plusieurs essais. Dennis a déclaré qu’il était « complètement contre » l’idée que le jeune homme de 21 ans entre en F1 après des années en monoplace junior et un peu plus d’un quart de siècle de course automobile commence à son actif.

Mosley a même semblé utiliser son pouvoir présidentiel pour promouvoir sa position sur la question.

« Malheureusement, la Commission F1 ne fait pas toujours ce que je leur dis, malgré les spéculations contraires », aurait-il déclaré après que la Commission F1 de la FIA ait voté 23-1 en faveur de l’octroi à Raikkonen de la superlicence dont il avait besoin pour courir pour Sauber. .

Raikkonen a rejoint Heidfeld pour la saison 2001 chez Sauber« Je ne pense pas qu’ils aient adopté une position défendable en donnant un permis à un pilote inexpérimenté comme Raikkonen. C’est tout à fait faux, étant donné que nous avons des critères stricts pour passer en F1.

Après les quatre tests de 2000, qui se sont terminés avec une seconde de Raikkonen sur le rythme établi par Jarno Trulli de Jordanie à Barcelone, il y a eu encore 13 jours de course à travers cinq tests sur cinq circuits différents avant ses débuts.

Dans le premier de ceux sur la piste d’essai de Ferrari à Fiorano, il a devancé son coéquipier Nick Heidfeld, qui conduisait une voiture aux spécifications plus récentes. Lors d’un long test de Barcelone disputé par 25 pilotes, il a terminé 12e, soit 1,836 seconde de moins que le rythme établi par Rubens Barrichello de Ferrari.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison allait être un tout autre défi, et les attentes de Raikkonen ont été exprimées avant le week-end. Certains pensaient qu’il serait à la hauteur du battage médiatique, bien qu’autant qu’un pilote puisse le faire compte tenu de la position attendue de Sauber dans l’ordre hiérarchique de la F1, tandis que d’autres ont encore des doutes majeurs quant à savoir s’il est suffisamment qualifié pour être pilote de Grand Prix. Raikkonen n’a en aucun cas été découragé par ses débuts – son équipe l’a trouvé endormi sous une table 10 minutes avant l’ouverture de la voie des stands le jour de la course, ce qui n’aurait rien fait pour convaincre ses détracteurs.

La veille, Raikkonen s’est qualifié 13e, 0,378 seconde et trois positions derrière Heidfeld. Il devançait le reste des jeunes superstars de la F1, à l’exception de Juan Pablo Montoya, qui était plus rapide d’un quart de seconde dans une Williams, ce qui s’avérerait un prétendant aux victoires en course.

Sa première saison ne s’est pas toujours déroulée sans heurts, car à Monza, un démarrage lent dimanche signifiait que Raikkonen perdait plusieurs places sur la ligne, mais les voitures qui traversaient le premier secteur lui permettaient de récupérer quelque peu et il a ensuite réussi une passe factice intelligente. sur Jenson Button au virage six pour revenir 13e.

Cependant, il était 17e à la fin du premier tour et il lui a fallu jusqu’au cinquième tour pour regagner la 13e place. Cette fois, c’était aux conducteurs de prendre leur retraite.

Deux de ces retraités, Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve, ont eu un accident majeur qui a conduit à une période précoce de Safety Car (et a causé la mort d’un commissaire sur les lieux). Au redémarrage qui a suivi, Raikkonen a pu dépasser Jean Alesi puis au tour après avoir de nouveau dépassé Button pour entrer dans le top 10.

A l’approche de la mi-distance, il s’est hissé à la huitième place en dépassant Giancarlo Fisichella de Benetton puis en profitant d’une défaillance de suspension sur la McLaren de Mika Hakkinen.

Raikkonen est parti de son premier arrêt au stand de F1 en neuvième place, et deux autres abandons l’ont promu à la septième place sous le drapeau à damier. Ensuite, Sauber a protesté contre Olivier Panis pour dépassement sous drapeau jaune et la pénalité qui a suivi l’a fait chuter à la septième place. En conséquence, Raikkonen a marqué un point pour ses débuts en sixième. Cela garantissait que la superlicence temporaire de la FIA qui lui avait été accordée pour courir le mènerait au prochain grand prix, et au-delà.

Cette sixième place serait passée à huit points dans l’argent d’aujourd’hui, et dans le cadre du système moderne, il aurait marqué 66 points au cours d’une saison recrue qui en a en fait rapporté neuf. Dans les années qui ont suivi, seules quatre vraies recrues ont égalé ou dépassé cela : Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen en 2007, Timo Glock un an plus tard et Alex Albon en 2019.

Raikkonen s’est incliné en tant que pilote le plus expérimenté de F1. Ses prouesses en matière de points ont aidé Sauber à se classer quatrième au classement des constructeurs pour la première fois, ce qui reste leur meilleure saison en dehors de leur ère BMW. Cette réalisation a aidé Raikkonen à changer d’avis sur lui-même et a fait de lui une cible pour les équipes rivales – même parmi ceux qui doutaient de sa préparation pour la F1. En septembre, un an après son premier test et encore avec plusieurs courses de sa saison recrue à disputer, Dennis avait sorti Raikkonen de son contrat Sauber et l’avait transformé en McLaren pour 2002.

Deux quasi-accidents au championnat ont suivi, puis, après être passé chez Ferrari, Raikkonen a mis en valeur son potentiel évident de remporter le titre. Après une absence de deux ans déclenchée quelque peu par les circonstances, il est revenu pour effectuer des exploits de géant avec Lotus (il est resté un prétendant au titre jusqu’à ce qu’il remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi en 2012) et a remporté une victoire finale pour Ferrari en 2018.

À juste titre, il a terminé sa carrière là où elle avait commencé, au sein de l’équipe Alfa Romeo dirigée par Sauber. Non plus un nouveau venu, mais le pilote qui en Allemagne l’année dernière a dépassé Rubens Barrichello en tant que coureur le plus expérimenté de l’histoire du sport.

