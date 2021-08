Comment le départ de Messi affecte-t-il la «marque Barcelone»?

in

13/08/2021 à 15h27 CEST

Sergi Escudero (Agence .)

Barcelone, qui souffre des conséquences économiques importantes de la pandémie de coronavirus, a vu comment un nouveau revers s’est ajouté avec le départ de Leo Messi du Barça, une immense demande pour des milliers de touristes de visiter la ville avec l’excuse principale de voir jouer le sextuple Ballon d’Or.

“Son absence aura un impact très fort sur Barcelone en tant que destination touristique et d’autres secteurs d’activité connexes en souffriront également.. Messi est l’un des principaux ambassadeurs de la ville dans le monde. Beaucoup de gens associent la marque Barcelone à Messi », explique à . Nicole Kalemba, docteur en économie et commerce et professeur à l’UPF Barcelona School of Management spécialisée dans le tourisme sportif.

Eugeni Osácar, directeur de recherche au CETT (Centre Universitaire de Tourisme, Hôtellerie et Gastronomie rattaché à l’Université de Barcelone) et spécialiste de la marque Barcelona.

“La ville compte deux sous-marques de renommée mondiale, Gaudí et Barça, et la seconde est celle qui a prédominé ces derniers temps grâce à la glorieuse scène des titres et Messi”, souligne-t-il.

Et il ajoute : “Mais le premier impact économique dû à ses adieux sera subi par le club lui-même, avec un impact sur les visiteurs du musée, le marketing et la vente de billets.”

Avant la pandémie de coronavirus, il existe des études qui assurent que le Barça a contribué à 8% du tourisme de la ville de Barcelone et le « Experience Tour », qui comprend la visite guidée du Camp Nou et du musée du club du Barça, comptait plus de deux millions visiteurs annuels.

Eduard Torres, le président de Turisme de Barcelona, ​​est quand même optimiste et explique que l’instance ne prévoit pas “d’impact majeur car Messi a 34 ans et tout le monde était conscient que sa fin au Barça était proche”.

“Comme l’a dit Laporta, cette fin a été anticipée depuis deux ans, l’horreur aurait été s’il était parti à 27 ou 28 ans“, Ajouter.

En outre, Torres considère que “le point fort est que Messi a été fabriqué à Barcelone et est déjà associé à la ville”. Ainsi, “dans l’histoire de Messi il y a Barcelone, même quand il parle depuis Paris“.

L’été dernier, alors qu’il semblait que Messi allait déjà quitter le Barça après avoir envoyé le burofax avec le désir de quitter le club barcelonais, la maire de la capitale catalane, Ada Colau, a déclaré que le Rosario était “une icône inséparable de Barcelone” et demandé que “tout soit fait” pour ne pas partir.

« Le marché européen est pertinent pour le Barça, mais des marchés tels que les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie sont encore plus pertinents, et là-bas la ville de Barcelone est étroitement liée au Barça, ce qui lui a donné beaucoup de notoriété dans le monde, ” dit-il Kalemba.

Pour cette raison, Osácar considère que « de nouvelles stratégies de projection urbaine devront être proposées, notamment sur les marchés asiatiques ».

Depuis 2012, Le Barça a un accord avec l’Agence Catalane de Tourisme (ACT) dans le but de promouvoir la destination touristique sur les marchés internationaux, avec Barcelone comme épicentre. Ces dernières années, l’ACT a également rejoint différents athlètes et anciens athlètes tels que Gerard Piqué, Carles Puyol, Ricky Rubio et Mireia Belmonte.

En 2014, la société Deloitte a réalisé une étude sur l’impact économique du Barça à Barcelone (c’est la plus récente qui a été faite) et a conclu qu’au cours de l’année universitaire 2013-2014 il avait été de 759 millions d’euros, soit 1 , 2% du PIB de la ville.

Bien que Deloitte n’ait pas précisé l’influence particulière de Messi dans ces chiffres, il est possible de penser qu’elle était très élevée étant donné que d’autres études expliquent, par exemple, que 8 maillots du Barça sur 10 vendus dans les magasins officiels du Barça club étaient du joueur argentin.

“Avoir Messi à Barcelone est toujours mieux que de ne pas l’avoir. Mais maintenant, le Barça doit continuer à nourrir l’histoire selon laquelle il est un créateur de futurs Ballons d’Or avec son engagement envers La Masia”, a déclaré Eduard Torres.

De plus, le président de Turisme Barcelona explique que Barcelone “construit une nouvelle histoire centrée sur la science, la technologie et les entrepreneurs” et qu’ils sont “fiers d’exporter ce talent qui finira par revenir” dans la ville. “Avec Messi, la même chose arrivera”, phrase. .