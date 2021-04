Comment le design durable mène à une marque durable

Alors que les marques doivent faire plus pour faire du développement durable une valeur commerciale essentielle, les clients doivent également assumer la responsabilité de prendre soin de l’environnement en insistant sur des solutions durables.

Par Radha Ghai

Toutes les quelques années, le monde des affaires adopte un nouveau mot à la mode. Et le dernier enfant à la mode en ville est «durable». Des meubles au futur, chaque nouveau produit et service veut prendre le train en marche en matière de développement durable. Mais le développement durable peut-il vraiment se maintenir sur un simple battage médiatique?

Mais qu’est-ce qui est durable?

La durabilité peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Mais au cœur de celui-ci se trouve un engagement à utiliser les ressources, souvent limitées, de manière consciente.

Pas de bébé

Regardons les faits en face. Être durable, ce n’est pas seulement être respectueux de l’environnement. C’est aussi convivial pour les affaires. Il existe une forte demande de marques durables dans toutes les catégories de consommation. Les marques qui adoptent tôt ce changement ont un avantage, car la balise “ durable ” est aujourd’hui ce qu’était la mode ISO 9000 dans les années 90. Mais la durabilité n’est pas une cure de jouvence du jour au lendemain. Être une marque durable implique souvent une refonte fondamentale de certaines ou de toutes les façons de faire une entreprise. Ce changement nécessite un engagement profond en faveur du changement. Cela nécessite un investissement en temps, en argent et en patience, car il est beaucoup plus facile d’être tenté de continuer à faire les choses à l’ancienne.

Qui est durable maintenant?

Inutile de dire que la pandémie a accéléré la propagation de la mentalité de durabilité. Les consommateurs et les entreprises ont eu l’occasion de faire une pause et de repenser les coûts écologiques d’une production et d’une consommation incessantes. Et la durabilité a déjà trouvé quelques champions improbables.

une. Hospitalité

Qu’il s’agisse d’encourager la communication sans papier, d’éliminer le gaspillage alimentaire en conversation énergétique, l’industrie hôtelière ouvre la voie à la durabilité dans le secteur des services. Des produits de toilette aux parfums, l’utilisation de matières organiques dans la mesure du possible signifie une empreinte plus durable. Et avec les clients préférant une expérience de tourisme neutre en carbone, il devient primordial pour les hôtels et les services associés d’offrir «durable» au menu.

b. Immobilier

La durabilité commence à la maison. Les promoteurs immobiliers créent de plus en plus d’espaces verts, en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement, en réduisant les émissions de construction et en maximisant l’utilisation de l’énergie solaire. Prendre ces mesures crée déjà une vague de propriétés «vertes», qui donne aux propriétaires un sentiment de plaisir sans culpabilité.

c. Un meuble

La durabilité est une tendance incontestable en matière de mobilier et de décoration intérieure. De plus en plus de marques construisent avec des produits durables qui, en plus de durer plus longtemps, sont faciles à recycler ou à recycler tout en utilisant moins de plastiques et des matériaux plus naturels. Cela signifie souvent les approvisionner localement et refuser d’utiliser des peintures et des ingrédients toxiques.

ré. Emballage

La recherche de la durabilité n’est peut-être nulle part plus cruciale que dans l’industrie de l’emballage. Avec un cri de guerre croissant pour l’élimination des plastiques et l’utilisation de matériaux plus respectueux de l’environnement, nous assistons déjà à des changements lents mais sûrs. Certaines marques éliminent même le besoin d’emballage ou le minimisent au strict minimum, en utilisant des matériaux recyclés ou recyclables et biodégradables.

e. Conception de vêtements

L’industrie de la mode est souvent critiquée pour encourager les tendances et les techniques de production qui sont tout sauf durables. Heureusement, de nombreuses marques haut de gamme et novices reconnaissent que cela doit changer. Cela signifie utiliser des matières organiques, encourager les vêtements recyclés, appliquer des pratiques de commerce équitable et ne pas alimenter les tendances de la mode en constante évolution.

Inde durable

Alors que la durabilité est un thème auquel souscrit dans le monde entier, le marché indien présente ses propres défis pour faire de la durabilité une entreprise rentable. Bien que la préoccupation environnementale ne soit pas encore une priorité nationale, il existe une demande croissante de biens et de services qui passent le filtre de la durabilité. Mais l’élaboration de ces solutions durables peut encore coûter cher. Et la perception de «si ce n’est pas du plastique, ce n’est pas durable», n’aide pas. L’importante population et la croissance économique rapide qui sont bien supérieures au taux de sensibilisation à la durabilité ajoutent au défi.

Une responsabilité collective

Alors que les marques doivent faire plus pour faire du développement durable une valeur commerciale essentielle, les clients doivent également assumer la responsabilité de prendre soin de l’environnement en insistant sur des solutions durables. Parce que lorsque la demande arrivera, les entreprises seront encore plus proactives pour devenir sensibles à l’environnement.

L’auteur est associé principal et directeur créatif, Alok Nanda & Company

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.