Comment le destin de Fès devait à l’origine se jouer sur Euphoria

Cette scène emblématique d’Euphoria où Fez casse une bouteille sur la tête de Nate n’a presque pas eu lieu.

Dans une interview avec GQ, publiée le lundi 10 janvier, Nuage d’Angus partagé que le créateur d’Euphoria Sam Levinson initialement prévu de tuer lors de la première saison, mais a changé d’avis.

« Je ne sais pas, mais apparemment, parce qu’ils m’ont jeté de la rue, je suppose que le personnage de Fezco était [never meant to stick around], » J’ai expliqué. » Je ne sais même pas comment. Je n’ai jamais vu ce script. Personne ne me l’a jamais dit. »

Dans la première saison, Fès est présenté comme Rue’s (Zendaya) trafiquant de drogue, bien qu’il la traite plus comme une famille. Alors, par inquiétude, il prévient Nate (Jacob Elordi) pour rester loin de Rue et Jules (Chasseur schafer). Mais la menace se retourne contre lui et il est laissé entendre que Nate signale Fès à la police, ce qui aurait été le moment opportun pour tuer le personnage.

Il n’a appris la mort supposée de Fès que lorsque Jacob a renversé la fève. Angus se souvient : « C’est un jour où nous tournions le pilote que je pense que Jacob m’a dit, il m’a dit : ‘Oh ouais, tu ne savais pas ? [imitates brains getting blown out]. ‘ »