Comment le développement de la science des données sécurise le prêt numérique

Alors que la numérisation en Inde – en particulier après la démonétisation en novembre 2016 – a permis aux empreintes numériques d’êtres humains accessibles de n’importe où, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a accéléré son adoption dans les industries qui étaient à un stade naissant dans le pays. Avec des normes de confinement et de distanciation sociale à l’échelle nationale, les secteurs d’activité tirent de plus en plus parti de l’innovation technologique pour transformer les secteurs traditionnels et le secteur des services financiers ne fait plus exception.

« L’adoption accélérée des services fintech a perturbé tous les aspects de l’industrie traditionnelle dont les prêts numériques devraient entraîner une perturbation de haut niveau. L’émergence de plateformes de prêt en ligne et de startups fintech facilitent les solutions de prêt instantané et font évoluer les processus de décaissement des prêts. En outre, cela a conduit à une disponibilité accrue des données dans différents formats, ce qui facilite l’analyse des informations sur les consommateurs. Dans le même temps, le passage aux canaux numériques présente également de multiples risques de sécurité tels que les fraudes, le vol d’identité, le piratage de données, une évaluation incorrecte des risques et les défauts de paiement les plus importants », déclare Ajay Chaurasia, chef de produit chez RupeeRedee.

« Compte tenu du rythme auquel les solutions de prêt numérique se développent, la sécurité des données est devenue l’un des plus grands défis pour les entreprises de technologie financière », a-t-il ajouté.

Chaurasia explique comment les sociétés fintech tirent parti des capacités de la science des données pour lutter contre les problèmes de sécurité grâce à une approche à plusieurs volets.

Intégration des clients

Compte tenu du paysage concurrentiel, les sociétés de prêt numérique visent à offrir une expérience omnicanale intégrée aux utilisateurs en hébergeant une myriade de services. Pour collecter les données, il faut plusieurs points de données comme Aadhar, PAN, Banking, Utilities, E-commerce, GST, ITR, EPFO, Electricity, Credits, Debits, Liabilities, Savings and Assets qui doivent être mis à disposition en ligne via différentes sources . Lorsque les données sont collectées via de multiples sources, la gestion des identités numériques devient un enjeu majeur pour les acteurs de la fintech.

Les cybercriminels dans le domaine des prêts numériques ou des technologies financières profitent de l’utilisation abusive des identités numériques. D’un autre côté, il existe un risque amplifié d’activités de fraude en partageant des informations incorrectes concernant les revenus et les détails KYC. L’intégration de la sécurité dans la phase initiale de collecte de données et de développement de modèles de menace peut aider à reconcevoir les défis de sécurité conventionnels. Par exemple, en introduisant des moyens d’authentification plus forts tels que la biométrie, les mots de passe à usage unique (OTP) et les applications génératrices de code au lieu des moyens conventionnels tels que les codes PIN et les mots de passe.

Analyse de risque

Les sociétés de prêt numérique peuvent tirer parti de la science des données pour créer des politiques de risque plus strictes. Ceux-ci peuvent être définis par les prêteurs sur la base de plusieurs autres sources de données, y compris les caractéristiques géographiques et démographiques, le groupe de revenu, le sexe, le statut d’emploi, le type d’organisation, la langue et bien d’autres. De nombreuses startups fintech de la nouvelle ère utilisent plusieurs points de données alternatifs pour comprendre leur comportement de consommateur afin de contrôler les fausses informations sur les clients et de garantir des prêts responsables.

Encaissement des paiements

Le recouvrement des paiements a toujours été l’un des plus gros problèmes pour les prêteurs, qu’il s’agisse de la banque, de la NBFC ou de l’IMF. Dans l’espace de prêt numérique, un système de collecte activé numériquement a besoin d’interactions client optimisées. Cela peut être rendu possible en capitalisant sur les capacités servies par la science des données de la nouvelle ère. Aujourd’hui, il aide les prêteurs à effectuer une analyse prédictive basée sur les données dont ils disposent via différentes sources. De plus, il aide les prêteurs à comprendre le comportement de remboursement des consommateurs et le mode de canal qui fonctionnerait pour eux.

Au cours des dernières années, l’avancement du secteur Fintech a ouvert une multitude de voies de paiement. Les produits Fintech tels que les comptes virtuels, les portefeuilles, UPI, Net Banking, UPI AutoPay, E-Nach, les cartes de débit et bien d’autres ont permis aux prêteurs d’atteindre les clients et d’assurer le recouvrement des paiements à un coût réduit.

Emporter

Alors que l’industrie continue d’évoluer, il existe un besoin accru de créer des systèmes de sécurité robustes. Du point de vue des prêteurs numériques, les architectures de sécurité repensées doivent tenir compte des tendances du marché et d’autres implications. Au contraire, du point de vue des clients, la science des données doit être utilisée de manière stratégique pour garantir la confidentialité et la sécurité des données afin de catalyser l’adoption de solutions de prêt numérique.

