Comment le diagnostic joue un rôle important dans les pays ayant un faible accès aux soins de santé

Par Narendra Varde,

L’objectif de la couverture sanitaire universelle est de garantir que chaque individu est en mesure d’obtenir des services de soins de santé essentiels sans subir de ruine financière. Si l’Inde s’est engagée à atteindre cet objectif, nous sommes encore loin de l’avoir atteint. On estime qu’environ 50 millions de ménages sombrent dans la pauvreté chaque année en raison de leurs dépenses de santé et de la perte de salaire.

La nécessité d’un système de santé national financé par l’État garantissant l’accès aux soins de santé à tous les Indiens n’est pas une idée nouvelle. Le désir a même été exprimé dans le rapport du comité Bhore, datant de 1946! Alors, pourquoi l’objectif des soins de santé pour tous est-il encore si insaisissable 75 ans plus tard? Outre les problèmes évidents d’une démocratie émergente postcoloniale, il y a eu un défaut fondamental dans notre vision des soins de santé. Nous avons tendance à considérer l’accès et les services de santé comme un problème d’infrastructure, une question de politique ou un problème d’investissement public-privé. Ce faisant, nous négligeons le principe de base des soins de santé universels: l’égalité d’accès à des soins de santé de qualité est un droit humain fondamental.

Une condition essentielle pour améliorer l’accès aux soins de santé est la création d’un système de santé robuste et efficace qui ne soit pas uniquement axé sur le traitement des maladies, mais qui soit également fortement axé sur les soins préventifs. Cela dépend de la sensibilisation, des vaccinations et, surtout, des diagnostics.

Un exemple typique serait la réduction en Inde des nouvelles infections à VIH de 17% et des décès liés au sida de 56%. Cela a été accompli grâce à des initiatives gouvernementales visant à un diagnostic précoce, permettant un traitement et d’autres mesures susceptibles de réduire la transmission et le fardeau de la maladie. Ils y sont parvenus grâce à un partenariat public-privé (PPP) entre l’Organisation nationale de contrôle du sida (NACO) et des fournisseurs de services de test en laboratoire privé tels que Metropolis et des partenaires technologiques mondiaux tels que Roche.

Cependant, en général, l’utilisation des diagnostics reste médiocre dans tout le pays. Par exemple, l’Inde abrite 27% des patients tuberculeux «manquants» dans le monde – des patients non diagnostiqués, mal diagnostiqués ou mal traités, ce qui augmente le risque de transmission.

Autre exemple, on estime qu’il y a 96 922 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et 60 078 décès par an en Inde. Les taux d’incidence et de mortalité sont respectivement de 14,7 par lakh et de 9,2 par lakh de femmes, bien que l’incidence varie au sein de la population indienne. Le cancer du col de l’utérus est traitable s’il est diagnostiqué à un stade précoce grâce à des solutions de tests diagnostiques précises et très sensibles.

Bien que l’impact d’un diagnostic inadéquat devrait être évident à partir de ces chiffres, le rôle du diagnostic n’a été dûment reconnu que ces dernières années, l’Organisation mondiale de la santé publiant sa première liste de diagnostics essentiels il y a à peine trois ans! Néanmoins, il s’agissait d’un pas dans la bonne direction et le paysage a été encore transformé par la pandémie COVID-19, prenant conscience de l’importance du diagnostic in vitro pour une meilleure prise en charge des patients. En n’ayant qu’un seul laboratoire pour tester le COVID-19 en janvier 2020, il y avait 2288 laboratoires établis à la fin de l’année, même dans des régions éloignées comme le Ladakh, le Nagaland et Lakshadweep. Le gouvernement a mis en place des services de laboratoire de diagnostic pour d’autres affections dans 33 États et territoires de l’Union, améliorant ainsi l’accès.

Cette focalisation accrue sur le diagnostic reflète un changement d’état d’esprit encourageant des acteurs publics et privés du secteur de la santé indien. Le gouvernement indien a proposé un investissement de 15 000 crore INR dans le secteur pour améliorer sa capacité et il y a un plaidoyer accru de la part des parties prenantes pour l’élaboration de politiques appropriées et l’investissement dans le secteur. L’industrie a également été témoin de certains développements positifs avec les multinationales et les marques pharmaceutiques internationales créant des modèles commerciaux sociaux visant à élargir l’accès aux soins de santé, en ajoutant une valeur économique et sociale, stimulant davantage l’innovation dans le secteur.

Le défi à présent pour l’industrie sera de faire passer la conversation de la valeur des diagnostics dans la gestion du COVID-19 à une conversation plus large sur la valeur des diagnostics pour relever les plus grands défis de la santé. Pour maintenir l’élan, il est nécessaire d’accélérer le rôle du diagnostic en alignant le Centre et les États sur les politiques clés et en les encourageant conjointement à atteindre un objectif commun. Cela améliorera la qualité des tests de diagnostic et augmentera la production de techniciens de laboratoire qualifiés pour combler le manque d’environ 35% de techniciens de laboratoire qualifiés dans les laboratoires du centre de santé publique de l’Inde. Nous devons encourager le soutien du gouvernement, garder les diagnostics aux yeux du public et tirer parti de la voix des cliniciens qui veulent un meilleur accès aux nouvelles technologies. Les communications et l’engagement seront donc essentiels.

Enfin, nous devons reconnaître les soins de santé comme un droit humain fondamental et nous concentrer davantage sur le rôle essentiel du diagnostic, augmenter les capacités des laboratoires, encourager l’utilisation de solutions de test à domicile et son accès aux couches du dernier kilomètre de la société.

(L'auteur est directeur général de Roche Diagnostics Inde et du marché voisin. Les opinions ou opinions représentées dans cet article sont personnelles et appartiennent uniquement à l'auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

