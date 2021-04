Comment le divorce d’Angelina Jolie a affecté sa carrière de réalisatrice

Plus tard, l’actrice a expliqué que puisqu’elle voulait passer plus de temps avec ses enfants, elle a décidé se concentrer davantage sur l’action que dans l’adresse comme ce premier c’est moins exigeant.

“Nécessaire faire des travaux plus courts et étant plus à la maison, alors je suis retourné à un travail d’actrice. C’est vraiment la vérité », a-t-il ajouté. Au cours des dix dernières années, Angelina a réalisé quatre films et joué dans sept, dans certains d’entre eux, il n’a prêté que sa voix.