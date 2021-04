Comment le docteur qui pourrait amener le capitaine Jack de John Barrowman pour la saison 13

Bien que la BBC ne soit souvent pas disposée à commenter ces questions, il faut dire que le fait que Captain Jack apparaisse dans un roman de Doctor Who ne garantit pas nécessairement son implication dans l’épisode auquel il fait référence. Ou, Jack ne pouvait jouer qu’un petit rôle dans l’aventure réelle, ce qui justifierait que les fans achètent un roman lié pour voir toute la portée de ce dans quoi il s’est engagé. En tant que grand fan de John Barrowman et du capitaine Jack, je choisis de rester optimiste et qu’il ne sera pas seulement présenté, mais que cela pourrait être un pilote de porte dérobée pour un réveil de Torchwood!