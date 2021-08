Comment le Dr Thomas Hicks a-t-il vendu plus de 200 bébés ?

Le Dr Thomas Hicks est accusé d’avoir vendu plus de 200 bébés de sa clinique dans une petite ville de McCaysville, en Géorgie, dans les années 1950 et 1960 à des parents adoptifs à Akron, Ohio. Les bébés, maintenant bien dans l’âge adulte, sont connus sous le nom de « bébés Hicks ».

Le plus jeune des bébés de Hicks, Jane Blasio, travaille comme détective privé professionnel. Elle a découvert qu’elle avait été adoptée au marché noir en 1997, alors qu’elle tentait de révéler la vérité sur ses propres origines.

Les certificats de naissance des «bébés» de Hicks ont été falsifiés, indiquant avec précision leur lieu de naissance à McCaysville, en Géorgie, mais indiquant leurs parents adoptifs comme leurs parents biologiques. Cette contrefaçon a laissé beaucoup de gens sans savoir qui étaient leurs parents biologiques.

Plusieurs des bébés de Hicks apparaissent dans le documentaire “Taken At Birth”, dans l’espoir de trouver des parents biologiques. L’histoire est apparue dans de nombreuses émissions spéciales à la télévision. Également sur TLC, où il a été diffusé à l’origine pendant trois nuits en octobre 2019.

Voici ce que vous devez savoir :

Le Dr Thomas Hicks a vendu plus de 200 bébés dans sa clinique en Géorgie

Le Dr Thomas Hicks était un médecin de famille qui dirigeait une clinique, la Hicks Community Clinic, à McCaysville, en Géorgie. McCaysville est une petite ville à la frontière du Tennessee. Les adoptions illégales ont cessé en 1964 lorsqu’il a été accusé d’avoir pratiqué des avortements illégaux. Cette année-là, il a perdu sa licence médicale pour éviter un procès, selon l’histoire des Appalaches.

Bien que Hicks ait pratiqué des avortements, ils étaient en conflit avec sa foi, selon WKYC. Il était marié à un enseignant de l’école du dimanche baptiste. Parfois, il convainquait les femmes enceintes de poursuivre la grossesse jusqu’à l’accouchement, les mettant au repos pendant plusieurs mois et leur disant qu’il s’occuperait du processus d’adoption.

La clinique a fermé depuis longtemps et Hicks est décédé en 1972 à l’âge de 83 ans. Cependant, le bâtiment qui abritait autrefois la clinique existe toujours, situé entre un restaurant-barbecue et une pizzeria, selon Narratively. Plusieurs des bébés de Hicks ont visité la clinique. Là, Hicks les a donnés à ses parents adoptifs par une fenêtre arrière tard dans la nuit.

Les bébés de Hicks espèrent retrouver leurs parents biologiques grâce à des tests ADN

Jane Blasio a dirigé une initiative des bébés de Hicks pour retrouver leurs parents biologiques grâce à McCaysville Lost and Found. La recherche de ses parents biologiques s’est heurtée à de nombreux obstacles jusqu’à ce qu’il rencontre un juge qui a découvert des documents révélant la vérité sur la clinique de Hicks.

“Elle n’était pas au courant de ce que le Dr Hicks avait fait”, a déclaré Blasio à PEOPLE. “Alors elle est allée de l’avant et a regardé les certificats de naissance qu’il apportait au registraire du comté dans les années 1950 et 1960. Elle a découvert qu’il était estimé qu’il y avait plus de 200 bébés qui étaient venus à Akron, Ohio, de la Hicks Clinic. “

Blasio travaille en tant que détective privé et travaille avec davantage de soi-disant « bébés Hicks » pour les connecter avec leurs parents biologiques.

« Dans les années 1940, 1950 et 1960, un médecin a vendu des bébés de sa petite clinique d’avortement au cœur de McCaysville, en Géorgie. Le Dr Hicks n’était PAS un saint. Cela a causé beaucoup de douleur et nous venons d’apprendre à le supporter », a-t-il écrit sur son site Internet. “Nous sommes des professionnels de la santé et des généalogistes, un groupe de recherche et de soutien pour ceux qui sont directement et indirectement liés à la Hicks Clinic à McCaysville, en Géorgie.”

En 2014, 30 personnes se sont rendues à Ducktown, dans le Tennessee, pour effectuer des tests ADN gratuits afin d’aider les bébés de Hicks à retrouver leurs parents, selon l’Atlanta Journal-Constitution. Parmi eux, Stephen Delbick. Aujourd’hui âgé de 69 ans, il est l’aîné des bébés de Hicks.

“En tout, 30 personnes, des bébés Hicks, des proches potentiels ont assisté au test, effectué gratuitement par le DNA Diagnostic Center basé dans l’Ohio”, a déclaré le journal. “Cela peut prendre jusqu’à trois mois pour analyser tous les échantillons des participants, mais… qu’est-ce que 90 jours par rapport à la vie qu’ils ont attendu pour retrouver leur famille biologique ?”

