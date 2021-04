Comment le faucon et l’acteur John Walker du soldat d’hiver se sentent à propos de cette star invitée surprise

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Des spoilers majeurs pour le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier – «Truth» – nous attendent.

La tranche de cette semaine de The Falcon and the Winter Soldier a fourni aux téléspectateurs «le calme avant la tempête» dans ce qui a été une saison intense. L’avant-dernier épisode a couvert beaucoup de terrain, y compris les conséquences des actions violentes de John Walker dans le quatrième épisode. Comme prévu, le meurtre d’un Flag-Smasher par Walker a attiré l’attention de nombreuses personnes, y compris celle d’un nouveau personnage surprenant de Marvel Cinematic Universe, joué par une star préférée des fans. Maintenant, Walker lui-même, Wyatt Russell, a discuté de ses sentiments sur le personnage et de ce qu’ils pourraient signifier pour l’avenir.