Comment le FBI: International de CBS pourrait avoir un impact sur les futurs croisements de Dick Wolf avec de nouveaux membres de la distribution

Si FBI: International se déroule et tourne à la fois à Budapest, les fans ne voudront peut-être pas jeter leur dévolu sur les personnages interprétés par Luke Kleintank, Heida Reed et Vinessa Vidotto qui fréquentent régulièrement Maggie et OA du FBI ou Jess de Most Wanted. , sans parler des émissions One Chicago et Law & Order, bien que le patron de Chicago Fire, Derek Haas, soit à bord du nouveau spin-off du FBI. Cela dit, la prémisse du prochain spectacle indique qu’il n’aura pas besoin de croisements pour offrir une action intense sur une base hebdomadaire.