Comment le FBI: les plus recherchés ont mis en place la saison 3 après cette finale sauvage de la saison 2, selon le showrunner

J’ai parlé avec David Hudgins de “Chattaboogie” avant la diffusion de la finale de la saison 3, donc il n’a pas laissé tomber les détails sur la résolution du cliffhanger, mais il semble que les fans puissent probablement se reposer au moins sur le sort de Jess et Sarah. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque de blessure en raison de ce qui s’est passé hors de l’écran, mais FBI: Most Wanted explorant la relation de Jess et Sarah dans la saison 3 doit signifier qu’ils seront toujours là. Fait intéressant, Barnes n’est même pas apparue dans la finale de la saison 3, mais d’autres choses sont en cours avec elle et sa femme!