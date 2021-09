Comment le FBI: Most Wanted gère le départ de Kellan Lutz en tant que Kenny Crosby dans la saison 3

Kenny Crosby n’a pas été tué du FBI: Most Wanted, bien qu’il ait pris une balle et ait frôlé la mort plus d’une fois lors du croisement avec le FBI et le FBI: International, donc Jess and Co. s’occupe de son absence plutôt que de son décès. Heureusement, le spectacle ne s’est pas contenté de passer avec un nouveau personnage Kristin Gaines sans reconnaître le coéquipier qu’ils avaient perdu en raison d’une blessure grave. Dans la première scène d’équipe de l’épisode, Jess avait une annonce à faire à propos de Crosby :