Comment le FCAT récemment aboli est venu en aide à des films comme Lipstick Under My Burkha, Kaalakaandi

Le tribunal, situé à New Delhi, se composait d’un président et de quatre membres, dont un secrétaire nommé par le gouvernement.

Dans une décision majeure liée à l’industrie cinématographique, le gouvernement central a adopté une ordonnance visant à abolir le Tribunal d’appel des certificats cinématographiques (FCAT). Le FCAT était l’organisme de référence pour les cinéastes qui se sont vu refuser la certification des films par le Conseil central de certification des films ou qui n’étaient pas satisfaits des changements suggérés par le CBFC dans leurs films. Avec l’abolition du FCAT, les cinéastes devront désormais mener une plus grande bataille pour leur film car ils devront s’adresser directement aux hautes cours contre la décision prise par le CBFC, a rapporté l’Indian Express.

Fonctions du Tribunal d’appel des certificats de films (FCAT)

Le FCAT a agi en tant qu’organe d’appel pour les cinéastes mécontents de la décision de la CBFC et dans de nombreux cas, a annulé la décision prise par la CBFC et a pris la décision en faveur des cinéastes. Au cas où la cinéaste ne serait pas satisfaite du verdict du FCAT, elle était alors libre de saisir la Haute Cour respective de sa juridiction. Cependant, avec la disparition de FCAT, les cinéastes – petits et grands, aisés et moins bien lotis – devront se saisir des questions liées à leur film par la Haute Cour. Le tribunal, situé à New Delhi, se composait d’un président et de quatre membres, dont un secrétaire nommé par le gouvernement.

Litiges résolus par FCAT

Pour une exposition publique de tout film dans le pays, que ce soit dans les salles de cinéma, à la télévision ou même lors de rassemblements ouverts, il fallait un certificat CBFC. Il est pertinent de noter que les plates-formes OTT n’ont pas besoin du certificat CBFC pour leur mise en ligne, mais le gouvernement a récemment envoyé des signaux indiquant qu’il avait également l’intention de réglementer le support OTT.

Les films qui ont reçu des certificats de la CBFC ont souvent été invités à apporter des modifications à leurs films, notamment en coupant plusieurs scènes pour diverses raisons, ce qui a conduit plusieurs cinéastes à se rapprocher du FCAT qui a revu le verdict de la CBFC et a généralement trouvé le terrain d’entente. Prenez par exemple Kaalakaandi (2018) à qui la CBFC a demandé 72 coupes mais qui a finalement été libéré après une seule coupe réalisée par FCAT. De même, Lipstick Under My Burkha d’Alankrita Shrivastava s’est vu refuser un certificat par le CBFC, mais le FCAT a autorisé la sortie du film avec un certificat A (réservé aux adultes).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.