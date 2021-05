Comment le Fennec Shand du mandalorien sera différent dans le mauvais lot

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

De tous les personnages que The Mandalorian a présentés au cours de ses deux premières saisons, il est prudent de dire que le chasseur de primes Fennec Shand, joué par la star des Agents du SHIELD, Ming-Na Wen, est parmi les plus populaires. En attendant que le prochain chapitre chronologique de son histoire se déroule dans Le livre de Boba Fett, The Bad Batch, la dernière série Star Wars sur Disney +, mettra en vedette un jeune Fennec. Donc, parce que nous suivrons le personnage plus de deux décennies avant les événements de The Mandalorian, ne vous attendez pas à ce que ce Fennec ressemble à celui que nous avons regardé en direct.