Comment le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, « a tout fait » pour son anniversaire

Selon la source, certaines des activités du couple comprenaient de s’entraîner dans la salle de sport, de traîner dans leur chambre et de profiter du soleil à la plage.

« Ils sont descendus à la plage pour bronzer dans l’après-midi », ajoute l’initié. « Ils ont terminé la journée avec un dîner pour deux et un feu d’artifice au-dessus de l’océan. C’était la journée parfaite pour Britney pour profiter de son truc préféré : la plage et le soleil. »

Comme l’a dit la source, « Elle semblait très reconnaissante envers Sam et le couvrait toujours de baisers et de câlins. »

Un autre jour, la source a déclaré que les deux tourtereaux « ont loué un yacht et navigué autour de la baie au coucher du soleil ».

« Britney avait l’air très détendue et heureuse tout le temps », a poursuivi l’initié. « Elle riait, dansait et s’amusait vraiment. Elle a fait un bon voyage à Cabo et un grand sourire sur son visage. »

Les gestes romantiques de Sam ont commencé bien avant que lui et Britney ne s’envolent pour le Mexique.

Le 1er décembre, il s’est jeté sur le musicien de « Cirque », en écrivant sur Instagram: « Je t’appelle Lionne parce que j’admire ta force implacable, je suis inspiré par ton beau cœur, je célèbre ton sourire qui illumine mon monde. »

Il a ajouté : « Tous les jours, c’est ton anniversaire ma reine. Joyeux 1er anniversaire à ma femme. »