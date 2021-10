Comment le fils de John Travolta, Jett, est-il mort en 2009 ?

Instagram

Le fils de John Travolta, Jett, âgé de 16 ans, est décédé des suites d’une crise convulsive lors de vacances en famille aux Bahamas en 2009, où la famille possédait une propriété.

Selon People, Jett s’est cogné la tête dans une baignoire à l’hôtel Old Bahama Bay sur l’île de Grand Bahama, et a ensuite été déclaré mort à l’hôpital Rand Memorial.

S’exprimant sur Larry King Live après le décès de Jett, le ministre du Tourisme des Bahamas, Obie Wilchcombe, a déclaré à propos de la famille : « M. Travolta a passé beaucoup de temps avec son fils Jett. Il ne l’a jamais laissé à la maison. Il l’a toujours apporté avec lui. Ils étaient très proches ».

Jett souffrait de la maladie de Kawasaki

Jett a été diagnostiqué très jeune avec la maladie de Kawasaki. Kids Health rapporte que la maladie provoque une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps et affecte le plus souvent les enfants de moins de cinq ans.

S’adressant à Larry King en 2001, Travolta a déclaré: «Pour mon fils, je suis obsédé par la propreté, son espace doit être propre, nous devons donc constamment nettoyer les tapis. Il a le syndrome de Kawasaki. »

En 2002, Kelly Preston, la femme avec laquelle John Travolta a eu Jett, a parlé avec Montel Williams des symptômes de Jett avant qu’il ne soit officiellement diagnostiqué. Preston a déclaré: «Tout le système immunitaire de Jett s’est arrêté et il est tombé très malade avec de fortes fièvres. Je n’arrêtais pas de l’emmener chez le médecin et ils ne savaient pas ce qui n’allait pas avec lui. A développé une éruption cutanée sur son corps, des ganglions lymphatiques enflés. C’était horrible ».

Preston, qui a expliqué que son fils souffrait également d’asthme, a imputé la maladie de Jett aux nettoyants et désinfectants ménagers, selon People. Après le diagnostic de son fils, il a dit à Williams : « Il y avait des tonnes d’enfants aux soins intensifs avec Kawasaki. Il n’en avait même pas entendu parler. Et ils vous donnent un quiz avec environ 50 questions. Je suis allé parler à tout le monde, à tous les parents, et ils avaient tous nettoyé leurs tapis au cours des deux dernières semaines. C’était l’une des questions. Donc je ne sais pas quelle est la corrélation. Je dis juste qu’il faut en savoir plus ».

Travolta a accusé 2 personnes d’avoir tenté de lui extorquer 25 millions de dollars après la mort de Jett

À la suite de la perte tragique de Travolta, l’acteur de Grease a accusé l’un des médecins qui ont soigné Jett, ainsi que l’avocat du médecin, d’avoir tenté d’extorquer 25 millions de dollars à la famille Travolta.

Au procès, selon ABC News, Travolta a déclaré que le médecin accusé de le faire chanter « menaçait prétendument de dire que Travolta était responsable de la mort de son fils Jett ».

Le point de vente a poursuivi: « L’acteur a été appelé à la barre pour confirmer que le 16 janvier 2009, deux semaines après la mort de Jett, son garde du corps et son avocat l’avaient informé que quelqu’un lui demandait 25 millions de dollars. S’il n’était pas payé, un document que Travolta a signé pour refuser de transporter Jett dans un hôpital local serait «vendu à la presse».

En fin de compte, les charges ont été rejetées, car l’acteur et sa famille ne voulaient pas « faire face à la douleur d’un nouveau procès », a rapporté ABC.

Dans un communiqué, Travolta a écrit : « Il est enfin temps de mettre cette affaire derrière nous. Par conséquent, après mûre réflexion, j’ai conclu qu’il valait mieux que ma famille ne retourne pas volontairement aux Bahamas pour témoigner une deuxième fois au procès. »

Avec Jett, Travolta et Preston sont les parents d’Ella, 20 ans, et de Benjamin, 9 ans.

