Comment le flash expliquera-t-il le retour du XS de Nora à l’arrivée de Bart Allen?

Nora a-t-elle vraiment été effacée?

Nora est arrivée pour la première fois sur The Flash dans le crossover «Crisis on Earth-X», alors qu’elle était serveuse au mariage de ses parents, avant d’être interrompue par des nazis fous. Tout au long de la saison 4, elle a fait des apparitions subtiles, essayant d’avoir un aperçu de son père qu’elle pouvait. Elle s’est ensuite présentée comme la fille de Barry et Iris à la fin de la saison et a officiellement rejoint Team Flash dans la saison 5, les aidant à éliminer les pires criminels de Central City, y compris Cicada. La défaite de Cicada a entraîné l’effacement de Nora, mais est-il possible que ce ne soit qu’un vestige de temps et pas vraiment Nora? Peut-être que Nora a pu retourner dans le futur avant que Cicada ne soit vaincue et que son reste de temps ait été laissé pour compte. Ou peut-être était-ce elle, mais d’une autre Terre?