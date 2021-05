Comment le flash gère le crossover d’Arrowverse un peu différemment dans la saison 8

En règle générale, l’Arrowverse comprend un seul événement de croisement massif au cours d’une saison de télévision particulière. Malheureusement, en raison du COVID-19, le croisement prévu pour cette dernière année n’a pas pu se produire. Maintenant, Mark Pedowitz, PDG de The CW, a confirmé que The Flash Season 8 verra Barry Allen de Grant Gustin unir leurs forces avec plusieurs héros Arrowverse dans un événement de cinq épisodes qui lancera la saison. Lors d’un appel de presse (via EW), Pedowitz a expliqué comment le réseau abordait ces nouveaux versements croisés: