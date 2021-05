Comment le flash vient de préparer le départ de Cisco

Plus précisément, il semble qu’une partie de la motivation de Cisco pour quitter Central City soit liée à sa petite amie, Kamilla. Elle a révélé plus tôt dans l’épisode que ses photos avaient été remarquées par un endroit à San Francisco et qu’elle pensait quitter la ville pour y être. La nouvelle ne convenait pas vraiment à Cisco, même si cela ne voulait pas dire qu’il était en colère. Le personnage luttait avec quelque chose en interne, mais nous ne l’avons pas vraiment entendu vocalisé jusqu’à ce qu’il ait eu une conversation avec un vieil ami.