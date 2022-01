Comment le flux d’argent a créé le gouvernement mondial unique

de Les humains sont libres :

« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d’autres grandes publications…. [for] leurs promesses de discrétion depuis près de quarante ans… [t]e travail est maintenant beaucoup plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial… La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l’autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. David Rockefeller à la Commission trilatérale, 1991.

Cette déclaration, faite il y a trente ans, signifie que le complot pour remplacer notre République constitutionnelle a commencé quarante ans avant cela — 1951 — avec l’aide de journalistes respectés. Soixante-dix ans d’efforts concertés pour laisser We the People dans le noir. (C’est probablement plus comme plus de cent ans.)

James Warburg, conseiller financier de FDR et membre d’une famille de banquiers qui avait tout à gagner du gouvernement mondial, a témoigné en 1950 devant un sous-comité du Sénat du Congrès : « Nous aurons un gouvernement mondial que vous le vouliez ou non, par conquête ou par consentement. «

Cela nous laisse deux grandes questions : comment cela s’est-il produit et que pouvons-nous faire si l’une de ces deux options est inacceptable pour le peuple américain ?

Cette question est avec nous depuis que George Washington a pris ses fonctions en 1789. Un petit groupe de banquiers interconnectés était déjà bien établi en Angleterre, en France, en Autriche, en Allemagne et en Italie.

Ces banquiers ont profité du chaos issu du rejet du catholicisme romain et de l’effondrement social et des haines véhémentes qui ont émergé de la Réforme protestante en finançant les deux côtés (par la dette publique) des nombreuses guerres et révolutions qui en ont résulté, puis en finançant la paix. après.

Les bénéfices étaient énormes. Alors que l’Europe traversait la tourmente révolutionnaire du XIXe et du début du XXe siècle, les banquiers mondiaux ont traversé les sociétés comme une malignité, manipulant les dirigeants mondiaux, déstabilisant des nations entières et soutenant des philosophies qui promeuvent l’autorité centralisée (y compris l’autorité internationale) qui renforcerait le monde. arrangements bancaires.

L’Amérique est une autre affaire. Premièrement, nous sommes isolés par deux océans et avons développé une société stable et productive loin des horreurs de l’Europe. Nous n’avions aucune expérience catholique romaine à rejeter. Nous avons rejeté l’athéisme – nous sommes une nation qui craint Dieu et qui respecte Dieu.

La Constitution fédérale, ainsi que la Constitution de chaque État, ont créé un cadre pour la liberté ordonnée – l’État de droit unique et irremplaçable de l’Amérique. L’autorité décentralisatrice — le fédéralisme — est l’un des ancrages philosophiques de ce cadre.

Mais nous sommes le prix de ce groupe depuis le début de notre République. La création de banques centrales dans chaque pays que le cartel pouvait contrôler faisait partie du programme. Washington a soutenu à contrecœur la First Bank of the United States d’Alexander Hamilton. Le financement de cette banque provenait presque entièrement d’investisseurs privés, l’un des plus importants étant la Banque d’Angleterre.

Lorsque la charte de la First Bank of the United States n’a pas été renouvelée au milieu d’une grande opposition publique en 1811, ce fut un point de discorde de plus entre les Britanniques et les Américains menant à la guerre de 1812, à tel point que la Banque d’Angleterre avait un rôle de premier plan dans la décision d’aller à la guerre.

Si la Banque d’Angleterre n’avait pas voulu la guerre, cela ne serait probablement pas arrivé. (D’autres raisons étaient liées aux guerres napoléoniennes. L’Angleterre craignait que les États-Unis n’aident Napoléon.

Les Britanniques impressionnaient les marins américains dans la marine britannique, ils craignaient le soutien américain à la France, ils imposaient des restrictions au commerce et il y avait encore des retombées de l’attaque britannique de 1807 contre l’USS Chesapeake.)

Après la paix, une deuxième banque des États-Unis a été créée, mais le président Andrew Jackson s’y est opposé avec véhémence lorsque sa charte a été renouvelée en 1832. Le point de vue de Jackson sur les banquiers européens était « Vous êtes un repaire de vipères et de voleurs ». Il a été attaqué à bout portant par un assassin dont les pistolets ont raté le coup. On ne sait pas si les deux événements sont liés.

Lincoln, Garfield et Kennedy se sont également opposés à ce cancer. Comme l’a dit le président Garfield : « Quiconque contrôle l’argent d’une nation, contrôle cette nation.

L’Amérique a cédé à la pression pour une banque centrale en 1913 avec l’aide du père de James Warburg, Paul. Woodrow Wilson a signé le Federal Reserve Act, en suivant le modèle de l’Europe, mais d’une manière jugée acceptable par le peuple américain.

Ainsi, nous sommes en guerre constante depuis 1917 et avons permis que nos richesses soient transférées ailleurs. En cent ans, nous sommes passés d’une dette de 3 milliards de dollars à 30 000 milliards de dollars.

L’autorité décentralisée – le fédéralisme – a cédé la place au pouvoir fédéral plus facilement corruptible.

Telle est la réalité d’aujourd’hui – la mission de ceux qui s’opposent à notre République constitutionnelle est maintenant de savoir comment amener le peuple américain à consentir à la perte de son système constitutionnel et à accepter l’esclavage pour dettes perpétuelles et le contrôle par le biais des Nations Unies.

« La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux » comme nous le dit David Rockefeller ; « par conquête ou par consentement », ajoute James Warburg.

Et si les Américains disaient simplement « non ». L’Amérique n’a pas besoin de renoncer à sa richesse, sa richesse potentielle, notre système constitutionnel ou notre État-nation. Nous ne sommes pas européens. Nous ne voulons pas nous débarrasser des fondements de nos racines morales et finir comme des athées sans âme emprisonnés dans le nihilisme et noyés dans la dépendance. George Washington nous a mis en garde à ce sujet ; ainsi fait Dwight Eisenhower et plein d’autres.

