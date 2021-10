Comment le football universitaire 2021 peut-il se classer parmi les saisons les plus étranges de tous les temps

Etrange championne ? Oui. Le LSU de Nick Saban a remporté le BCS en 2003, donc le LSU de Les Miles en 2007 semble normal. Jusqu’à ce que vous vous souveniez de 2007, LSU a perdu en triple prolongation contre des équipes du Kentucky et de l’Arkansas qui ont terminé sans classement, faisant de LSU le premier champion AP à deux défaites depuis 1960 au Minnesota.

Des prétendants étranges ? Bon Dieu oui. Le Kansas n’avait pas été classé depuis une décennie, mais a atteint la deuxième place pour la première fois de son histoire. L’USF s’est classée n ° 2 alors qu’elle n’avait jamais été classée auparavant. Le Boston College s’est classé n° 2, sa meilleure place depuis 1942. Le Missouri s’est classé n° 1 pour la première fois depuis 1960. Cal s’est classé n° 2 et a à peine été classé depuis.

Missouri-Kansas a été le match le plus important de l’année, jusqu’à ce que ce titre glisse à la Virginie-Occidentale, crachant un tir au titre en perdant contre l’outsider Pitt de 28,5 points.

Beaucoup de trucs bizarres dans le classement ? Où commencer?

Neuf équipes se sont classées n°2 au moins une fois. L’USC aurait probablement pu faire quelque chose de son classement n ° 2, mais Pete Carroll a perdu contre Stanford de Jim Harbaugh, un outsider de 40 points. Et cela ne constitue même pas le bouleversement le plus mémorable de 2007, alors que le n ° 5 du Michigan a perdu contre FCS Appalachian State lors du premier match du Big Ten Network. Depuis septembre 1996, les équipes n°1 et n°2 n’ont perdu dans le même week-end que quatre fois. Trois se sont produits en huit semaines en 2007. Au cours des 64 premières années du sondage AP en tant que classement des équipes de plus de 20, le record de bouleversements non classés des cinq meilleures équipes était de huit. 2007 en comptait 13. 2007 comptait trois visiteurs parmi les 10 premiers qui n’avaient pas du tout été classés au cours des cinq années précédentes (Kansas, Kentucky et USF). 1984 et 1990, les autres prétendants à la WILDEST SEASON EVER, en avaient un combiné. (L’USF est ensuite tombée du n ° 2 au n ° 34 final, où les Bulls ont reçu autant de votes AP que Appalachian State, qui a joué dans un tout autre niveau de division I.) 2007 est tellement bizarre, ça n’a pas été le cas. même besoin de BYU pour faire quelque chose d’aussi bizarre.

Comment 2021 peut-il rivaliser? Il faudrait bien plus de bouleversements, pronto. Des offres bouleversées comme l’État du Colorado en tête de l’Iowa, Virginia Tech en tête de Notre Dame, le Nebraska en tête du Michigan, le Nebraska en tête de l’État du Michigan, le Nebraska en tête de l’Oklahoma, le Texas en tête de l’Oklahoma, la Virginie-Occidentale en tête de l’Oklahoma, l’État du Kansas en tête de l’Oklahoma et Tulane en tête de l’Oklahoma ? Ceux-ci doivent devenir des bouleversements, pas des offres, si nous avons le moindre espoir d’entrevoir les profondeurs de 2007.

Et nous aurions besoin de beaucoup plus d’équipes aléatoires fumant dans (et hors) les cinq premiers. Kentucky, Oklahoma State, Ole Miss, Coastal Carolina, Wake Forest, Arizona State, Arkansas, NC State… Je m’adresse à vous. Et si BYU s’y faufile d’une manière ou d’une autre, nous saurons que nous sommes en affaires.

Cependant, 2021 pourrait être en avance sur le rythme de la saison moyenne dans une mesure intéressante : le nombre de vrais prétendants.

Nous avons généralement cinq ou six équipes de conférence de puissance invaincues après la semaine 10, et nous sommes déjà assurés de ne pas en avoir plus de six après la semaine 10 de 2021, plus toute défaite par des bouleversements. Nous sortons également généralement de la semaine 10 avec environ 10 pouvoirs à une perte, mais nous sommes déjà à ce nombre après la semaine 6. (De toute évidence, certains pouvoirs invaincus s’ajouteront aux rangs du club à une perte, mais certains les équipes perdantes perdront.)

Cela pourrait simplement signifier que le pouvoir se consolide entre les mains de quelques tyrans. Ou, si nous avons de la chance, cela signifiera une tonne d’équipes qui se bousculent pour quelques places en séries éliminatoires.

Donc, même s’il est peu probable que 2021 évolue aussi latéralement que 1984, 1990 ou 2007, nous pourrions toujours être au milieu de quelque chose de spécial, tant que le chaos du classement continue de se glisser dans le top cinq.