Comment le groupe de morveux littéraires de Bennington a engendré un podcast addictif et obsédé par LA

Lili Anolik n’a pas passé une grande partie de sa vie à une adresse de LA. Pendant environ un an après avoir obtenu son diplôme de Princeton en 2000, dit-elle, elle a travaillé chez IMG, « comme, dans la salle de courrier ». Pourtant, le journaliste de Vanity Fair s’est construit une carrière en relatant la vie de personnalités culturelles célèbres de LA. Pas célèbre, mais pas exactement non plus : elle a écrit un essai mémorable de Harper en 2014 sur le saxophoniste de jazz troublé de la côte ouest Art Pepper et une quasi-biographie en 2019 de l’auteur de scènes des années 70 Eve Babitz, « Hollywood’s Eve ». Et elle a co-animé un podcast 2020 sur la star du porno scandalisée Traci Lords, « Il était une fois… dans la vallée ».

La nouvelle suite de ce podcast, « Once Upon a Time… at Bennington College », revendique Bret Easton Ellis, auteur de « Less Than Zero », élevé par Sherman Oaks, comme l’une de ses figures centrales et sa principale force d’animation. Le podcast – qui termine sa série de 14 épisodes cette semaine – porte principalement sur la culture littéraire à l’école du Vermont, qui dans les années 80 était tristement célèbre pour ses frais de scolarité élevés, son ambiance louche et son mépris des notes formelles, ce qui en fait un aimant pour les deux des vauriens bien nantis et des artistes ambitieux trop excentriques pour les Ivie.

Le Bennington College a inscrit trois étudiants au début des années 80 qui deviendront des auteurs célèbres – Bret Easton Ellis, Donna Tartt et Jonathan Lethem.

(John Greim/LightRocket via .)

Ellis, en l’occurrence, était camarade de classe à Bennington avec deux autres futurs romanciers célèbres, Donna Tartt (« L’histoire secrète ») et Jonathan Lethem (« La forteresse de la solitude »). Mais l’examen minutieux d’Ellis et de « Zero » par Anolik signifiait que plusieurs épisodes étaient consacrés aux détails des centres commerciaux, des clubs, des écoles privées et des familles hollywoodiennes de LA.

Bien qu’Anolik ait passé une grande partie de sa carrière de journaliste à détailler avec fétichisme chacun de ces sujets, lors d’un appel vidéo depuis son domicile à New York, elle est d’abord incapable d’expliquer ce qui les relie. Finalement, elle arrive à cette conclusion : Ellis, tout comme ces autres personnages, a été déclassé (et carrément ostracisé lorsque son troisième roman, « American Psycho », a été publié en 1991). Art Pepper avait une dépendance à l’héroïne débilitante ; Les livres de Babitz ont été négligés en leur temps ; Lords, eh bien, travaillait dans le porno. Ellis, pour Anolik, est donc mûr pour la redécouverte.

«C’est un écrivain majeur qui n’a jamais remporté de prix», dit-elle. « Il y a quelque chose en lui qui est peu recommandable qui le maintient également au courant. »

Ellis a fait sa part pour maintenir cette devise : entre les riffs anti-réveil de sa collection d’essais de 2019, « White » et son propre podcast, il a développé un personnage en tant que beautriste Joe Rogan. Sur le podcast, Anolik positionne Ellis comme à la fois rebutant (elle se souvient avoir jeté son exemplaire de « Psycho » à la poubelle après l’avoir terminé) et enchanteur, utilisant le comportement glacial qu’il a copié de Joan Didion pour prédire un destin américain MAGA de nombreux types littéraires voulu nier.

Le plus souvent, cependant, Anolik cultive une atmosphère de partage de secrets, dans lequel les romans sont moins intéressants en tant qu’œuvres littéraires que comme trous de serrure vers le passé caché des auteurs. Elle s’occupe de cette tâche particulière depuis des années. En 2013, Anolik a interviewé Ellis à propos de son travail sur le scénario du film « The Canyons », qui à son tour a conduit à une histoire orale en 2019 de la tradition des années 80 de Bennington saupoudrée de coke, Brideshead-eque dans Esquire. Bien que le magazine lui ait donné 14 000 mots avec lesquels travailler, elle aspirait à l’étalement d’un podcast, ainsi qu’à la possibilité de laisser les joueurs s’expliquer de leur propre voix.

«Pour moi, il s’agissait d’environ trois écrivains qui avaient une énorme puissance culturelle – et essayaient de comprendre quelle était la source de cette puissance», dit-elle. «Je pense que même Bret, que j’ai appris à connaître et que je considérerais comme un ami, il est toujours une figure mystérieuse pour moi. Il s’agissait de regarder ces personnes construire en quelque sorte leur identité, leur personnalité et leur carrière. » Que Lethem soit le mieux décoré du groupe – une subvention de « génie » MacArthur, un prix NBCC – est une sorte de préjudice dans ce milieu. Son travail est ce qu’il y a de plus intéressant chez lui.

Ben Herring et Donna Tartt à l’université du Mississippi en 1981, avant que Tartt ne soit transférée à Bennington et ne laisse son enfance dans le Sud loin derrière.

(Avec l’aimable autorisation de Ben Herring)

Le podcast a fait appel aux Gen-X qui ont atteint la majorité avec Ellis, Tartt et Lethem comme leurs éminences littéraires les plus connues, sinon les plus aimées. « C’est » Mad Men « pour les gens de notre âge », déclare l’auteur et camarade de classe de Bennington, David Lipsky, qui apparaît sur le podcast en partie comme un acteur secondaire clé. (il a découragé Ellis de publier « Zero », provoquant une rupture entre eux) et en partie en tant que critique bien placé. « Quand les choses sont reculées dans le temps, nous pensons que nous avions plus de liberté d’une manière intéressante. »

Anolik note que la nostalgie traverse les générations. Sa boîte de réception et ses mentions sur Twitter sont remplies, dit-elle, de millenials et de la génération Z qui ont trouvé que le campus luxuriant et isolé de « The Secret History » était la Brideshead de leurs rêves. (C’est-à-dire, si vous soustrayez les homicides prémédités du roman.) Ils voient aussi en Ellis un personnage qui peut rire d’être rationné. au milieu d’une culture de médias sociaux surveillez vos pas.

« Nous sommes dans ce moment de répression bien intentionnée – les médias sociaux vous rendent paranoïaque à l’idée de dire la mauvaise chose », a déclaré Anolik. « Nous avions l’habitude de nous tourner vers l’avenir pour obtenir une licence pour faire les choses, pour être plus permissifs. … Mais maintenant, les gens se retournent vers le passé pour ce relâchement.

Ce passé peut être beaucoup de choses, et le podcast offre un échantillon : la fête libre des années 80 à LA ; New York de l’ère Brat Pack ; le Bennington Tartt romancé dans « The Secret History ». Mais un passé était particulièrement difficile à ressusciter. Tartt a refusé de participer, forçant Anolik à reconstituer ses antécédents à travers des interviews, des documents (y compris des lettres d’elle à Lethem) et une attention particulière aux lectures de livres audio de Tartt. Cela a déclenché un peu de bruit : en octobre, peu de temps après le lancement du podcast, le New York Post a rapporté que les avocats de Tartt ont envoyé des lettres à Anolik mettant en garde le podcast contre la diffusion de fausses déclarations ou le partage de travaux publiés ou de dossiers scolaires sans autorisation.

Anolik refuse de parler directement de l’activité légale, notant qu’elle s’en tient à ce qu’elle a rapporté dans le podcast sur l’éducation de Tartt au Mississippi et les relations avec Bennington. Mais dit qu’elle a été stupéfaite par la surveillance de Tartt de son travail. « Après la sortie du podcast, les lettres des avocats ont commencé à arriver – l’avocat de Donna, [classmate] L’avocat de Paul McGloin et l’avocat de son éditeur. Et ils disaient tous : « Faites juste très attention. »… J’ai pris ça comme un compliment à l’envers.

Anolik dit que si elle en avait l’occasion, elle interrogerait Tartt sur la mythologie qu’elle a fini par créer autour d’elle – de la suppression de ses racines du Sud à l’aura recluse qu’elle a cultivée après son succès littéraire. « C’est l’histoire d’une jeune fille aux origines modestes qui, grâce à son talent, sa passion, sa vision et son travail acharné, est devenue l’une des grandes écrivaines de sa génération. Sauf qu’elle aimerait avoir une histoire plus romantique », dit-elle. « Peut-être qu’en allant à Bennington, qui était l’héritière centrale à l’époque, vous auriez peut-être souhaité avoir un passé plus glamour. »

Jonathan Lethem (en bas à gauche) avec des amis à Brooklyn à l’été 1982, avant d’entrer au Bennington College.

(Avec l’aimable autorisation de Jonathan Lethem)

Elle ne sait pas encore s’il y aura un troisième podcast sur le thème de LA, ou quel pourrait être son sujet. Mais Anolik dit qu’il est difficile pour elle de penser trop loin en dehors du milieu des années 80. « C’était une époque où nous avions un consensus culturel que nous n’avons plus, dit-elle. « Les écrivains avaient des publicités autour d’eux – Apple a utilisé Tama Janowitz pour vendre des PowerBooks. C’étaient des personnages si glamour qu’ils pouvaient être utilisés pour vendre des produits. C’est presque comme si vous parliez des années 1920. Mais ce sont les années 80.

Si l’ère du jazz avait Fitzgerald et Waugh, l’ère de la coke et des Wayfarers avait Ellis et Tartt. Et maintenant, il a Anolik.

Athitakis est un écrivain à Phoenix et auteur de « The New Midwest ».