Comment le groupe iMessage pourrait s’améliorer dans iOS 16

L’application Messages d’Apple a considérablement amélioré le groupe iMessage ces dernières années, mais il manque une fonctionnalité que Slack obtient correctement. Répondre à cela et à d’autres recommandations créatives dans iOS 16 l’année prochaine serait extrêmement bien reçu.

Maturité du groupe iMessage

Apple obtient tellement de fonctionnalités avec la messagerie de groupe. Certains des principes fondamentaux comprennent :

Désactiver les discussions de groupe particulièrement bavardes Quitter entièrement les discussions de groupe Personnaliser les discussions de groupe avec des noms et des images Prise en charge des @mentions et des réponses en ligne

iMessage est tellement mieux pour les discussions de groupe que les SMS de base pour ces raisons – restez coincé dans une discussion de groupe à bulles vertes et vous manquez de nombreux contrôles et fonctionnalités offerts par iMessage.

Maintenant, où étions-nous ?

Voici le problème : la mise en œuvre actuelle d’Apple du groupe iMessage fonctionne trop comme une messagerie individuelle dans la façon dont elle gère les nouveaux messages.

Si quelqu’un vous envoie tellement de messages que vous devez revenir en arrière pour vous rappeler où la conversation s’est arrêtée pour vous, il s’agit simplement de spam de la part de l’expéditeur. Ce n’est pas le cas pour la messagerie de groupe ; il est très possible que la conversation entre d’autres personnes dans le chat progresse bien au-delà de l’endroit où vous vous étiez arrêté.

Slack et d’autres applications de messagerie gèrent bien cela car elles ont été conçues dès le départ pour rendre les discussions de groupe gérables. Lorsque vous revenez sur une chaîne, Slack peut rappeler où vous vous étiez arrêté, ce qui vous permet de rattraper les nouveaux messages chronologiquement, dans l’ordre où ils ont été envoyés.

La situation sur l’application Messages d’Apple n’est pas encore aussi polie.

L’application vous met au message le plus récent envoyé dans le chat de groupe, ce qui signifie que pour vous rattraper, vous devez charger l’historique des messages déjà envoyés pour trouver où vous vous êtes arrêté. Vous êtes également obligé de revenir au bas de la discussion lorsqu’un nouveau message arrive si vous lisez ce que vous avez manqué.

Une meilleure façon

Cette semaine, je me suis retrouvé à lire les discussions de groupe à l’envers pour éviter le sentiment de coupure de papier de trouver le point de départ et d’être ramené à la ligne d’arrivée. J’admets qu’il peut parfois être amusant de travailler à rebours et de découvrir comment une conversation s’est déroulée, mais ce n’est pas la meilleure expérience pour comprendre ce qui a été réellement dit.

J’espère qu’iOS 16 en tiendra compte et améliorera l’expérience avec des ajustements qui corrigent ces lacunes. J’adorerais reprendre là où je me suis arrêté dans les discussions de groupe, et les bannières de notification seraient préférables à être tirées au bas d’une discussion active. Qu’en penses-tu? Partagez vos impressions dans les commentaires et sur Twitter !

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :