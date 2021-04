Comment le Huawei Mate X2 se compare-t-il au Galaxy Z Fold 2?

L’une des craintes liées à l’achat d’un smartphone pliable et coûteux n’est pas seulement l’aspect pratique de certains facteurs de forme (qui peuvent encore faire débat), mais également la fragilité des appareils. C’est quelque chose que MrMobile a dû apprendre à la dure une fois avec le Moto Razr 5G, et quelque chose qu’il vit à nouveau avec le Samsung Galaxy Z Fold 2. C’est ce qui l’a amené à vraiment réfléchir à ce que le Huawei Mate X2 essaie d’accomplir et pourquoi il pourrait bien fonctionner.

Bien qu’il s’agisse peut-être du meilleur téléphone pliable sur un marché avec si peu, les propriétaires de Galaxy Z Fold 2 ont apparemment signalé une fissure le long du pli de l’écran intérieur, ce qui est également arrivé à MrMobile. Bien que cela n’ait peut-être pas été une surprise pour ce téléphone pliable de près de 2000 $, cela lui a fait apprécier la tentative de Huawei de perfectionner le design de Samsung en empruntant à d’autres téléphones pliables. Cela lui a également fait apprécier le service Premiere de Samsung que vous obtenez lorsque vous achetez un pliable auprès de la société.

Vous pouvez consulter les impressions de MrMobile sur le Huawei Mate X2 ci-dessous, où il se penche sur la conception, les caméras et comment il se compare au Galaxy Z Fold 2. Bien sûr, étant donné les batailles en cours de Huawei avec les États-Unis, en attraper un pourrait s’avérer difficile. , surtout si vous comptez sur les services Google. Pourtant, il est intéressant de voir comment Huawei pourrait faire des téléphones pliables mieux que Samsung.