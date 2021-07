Comment le huitième album éponyme de Heart a fait pomper le sang

Quand ils sont venus enregistrer leur huitième album éponyme pour Capitol Records en 1985, CœurLa popularité de s semblait être en déclin. Le groupe débuts acclamés en 1975, Dreamboat Annie, et ses trois successeurs immédiats ont tous atteint un sommet dans le Top 20 du Billboard 200 américain et se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires, mais ni l’Audition privée de 1982 ni Passionworks de 83 n’ont été or, tandis que ce dernier titre a mis fin au contrat de Heart avec Epic.

La situation dans son ensemble, cependant, semblait beaucoup plus lumineuse pour les fidèles rockers de Seattle. Passionworks n’a peut-être gratté que le Top 40 américain, mais son avance 45, “Comment puis-je refuser?” en tête du palmarès Billboard Mainstream Rock, tandis que la chanteuse Ann Wilson a décroché un Top 10 américain avec “Almost Paradise”: une collaboration avec le leader de Loverboy Mike Reno, qui a également fourni un succès majeur au film pour adolescents Footloose de 1984.

Boosté par ces coups dans le bras, Heart n’a eu aucune difficulté à courtiser de nouveaux prétendants au label, Capitol étant dûment intervenu et offrant au groupe l’accord qui les mènerait vers de nouveaux sommets au cours de la seconde moitié des années 80.

Écoutez l’album éponyme de Heart dès maintenant.

L’impulsion donnée par leur nouveau label a coïncidé avec la décision consciente de Heart de rationaliser leur son, avec les textures acoustiques et folkloriques de leurs premiers travaux mis de côté au profit du son rock plus léger qu’ils poursuivraient sur leur prochain album studio : une renaissance de un disque qu’ils intituleraient simplement Heart.

Pour réaliser leur objectif, Heart s’est associé au producteur Ron Nevison. Un choix astucieux pour manier la console, Nevison, né à Philadelphie, a commencé sa carrière en faisant du son de façade pour Circulation et Joe Cocker avant de se tourner vers la production, son CV comprend des vivaces rock classiques telles que Freedom At Point Zero de Jefferson Starship et Strangers In The Night, le double-set emblématique d’UFO, Strangers In The Night.

Au crédit de Nevison, alors qu’il a donné à Heart un polissage vigoureux et adapté à la radio, sa production croustillante a évité le pire des techniques de studio opulentes qui ont depuis daté de nombreux albums rock et pop à gros budget du milieu des années 80. Mis à part quelques sons de clavier sur pilotis, les dix chansons de l’album ont bien vieilli, bien que la qualité inhérente de l’écriture elle-même ait été le facteur le plus important pour que le disque ait résisté aux ravages du temps.

Heart a finalement légué un formidable quatuor de hits du Top 10 américain, avec la plupart des chansons emblématiques du disque sur la première face du vinyle. Heart a commencé comme il voulait continuer, avec Ann Wilson jouant la femme fumante et complotante de vengeance méprisée à la perfection sur l’adrénalisme “If Looks could Kill”, avant que trois des succès classiques de son équipe ne se succèdent rapidement. Mettant en vedette un caméo de Grace Slick, le persistant « What About Love ? » et l’hymne « Never » alimenté par la positivité sont tous deux entrés dans le Top 10, tandis que « These Dreams » – une ballade époustouflante avec des paroles fournies par Le forgeron d’Elton John Bernie Taupin – a récompensé Heart avec son premier numéro 1 américain.

Bien que notablement plus rapide, la deuxième face moins célèbre de l’album était tout aussi longue sur l’inspiration. Son morceau de prédilection était l’envolée “Nothin’ At All” (le quatrième et dernier succès de l’album dans le Top 10 américain), bien que Heart ait appliqué la pédale au métal avec style sur les rockers courageux “The Wolf” et “Shell Shock”, et ont à nouveau fait défiler leur diversité sur le “Nobody Home” balançant et balancé par le clavier.

Avec son premier single, “What About Love?”, grimpant déjà dans les charts, Heart est sorti le 6 juillet 1985 et a connu un succès soutenu, dépassant le Billboard 200 américain et passant 92 semaines impressionnantes dans les charts pour devenir quintuple. -platine. En conférant à ses créateurs une nomination aux Grammy Awards, le disque a également projeté une longue ombre en 1986 et en 1987, date à laquelle Heart se préparait à livrer son prochain smash multi-platine, Bad Animals.

