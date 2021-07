Comment le Japon garantit des Jeux olympiques sans Covid : tests Covid répétés, suivi des mouvements GPS, vérifier les détails

Se méfiant de l’efficacité des centres de test dans différents pays, les autorités japonaises avaient également demandé aux athlètes de se faire tester uniquement dans des centres de test certifiés japonais.

Conscient de la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules d’organiser en toute sécurité le plus grand événement sportif au monde au milieu de la pandémie de Covid-19, le gouvernement japonais a mis au point un mécanisme méticuleux, discipliné et excessivement dur pour tester Covid les athlètes et le personnel les accompagnant lors de l’événement. La qualification pour les Jeux olympiques est en soi l’une des plus grandes réalisations dans la vie d’un sportif, mais la peur de la propagation de Covid-19 lors de l’événement a obligé les athlètes à franchir de nombreux autres obstacles, notamment en testant successivement des tests négatifs dans tous les tests Covid-19. L’Indian Express, qui couvre l’événement en provenance du Japon, a rapporté que les autorités japonaises ont fait subir à tous les athlètes des tests Covid-19 répétés à différents intervalles et qu’un seul rapport positif peut mettre fin au voyage d’un athlète aux Jeux olympiques sur-le-champ.

Les rapports de quelques athlètes testés positifs avant même le début de l’événement ont secoué tous les sportifs avec la peur de sortir de l’événement malgré tout leur travail acharné et leurs rêves de longue date. Un surfeur néerlandais et un joueur de taekwondo chilien auraient été trouvés positifs au Covid-19 à l’aéroport japonais de Narita et auraient ensuite été placés en quarantaine. Alors que le compte à rebours final a déjà commencé et que le monde sera très probablement collé aux téléviseurs dans les prochaines 48 heures, il est difficile de prononcer une certitude à cent pour cent sur quoi que ce soit à l’époque de Covid.

Mercredi, la capitale japonaise Tokyo a enregistré un total de 1832 nouveaux cas de coronavirus. La propagation du coronavirus a également atteint les portes de l’événement sportif, jusqu’à 67 cas de coronavirus ont été signalés parmi les délégués olympiques participant à l’événement de tous les coins du monde. Les organisateurs n’ont toujours pas exclu à 100% la possibilité que l’événement soit annulé à la onzième heure.

Une planification élaborée avait été faite dans la perspective de l’événement depuis le début de cette année par les organisateurs. Les délégués olympiques et les athlètes ont dû suivre des instructions détaillées des mois avant de monter à bord du vol pour le Japon. Les instructions données aux athlètes comprenaient le téléchargement de quatre applications mobiles, l’inscription sur cinq extranets, le remplissage de dizaines de feuilles Excel et la réalisation de tests Covid-19 pendant sept jours consécutifs avant leur départ prévu pour Tokyo. Se méfiant de l’efficacité des centres de test dans différents pays, les autorités japonaises avaient également demandé aux athlètes de se faire tester uniquement dans des centres de test certifiés japonais.

Même après l’atterrissage au Japon, le mouvement de tous les athlètes a été suivi pendant une période de 14 jours à l’aide du GPS. Le but visé du déménagement était de dissuader les athlètes de fréquenter des endroits qu’ils ne sont pas censés visiter. Une bande de responsables de la sécurité a également été déployée dans les hôtels des athlètes avec le public encouragé à publier des photos d’individus bafouant les normes sur les réseaux sociaux. Les athlètes et les sportifs avec lesquels l’Indian Express s’est entretenu ont déclaré que toute la discipline et le travail acharné se concrétiseront lorsque les jeux seront inaugurés le 23 juillet, arrêtant le rythme du monde.

