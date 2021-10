Comment le Jazz Messenger a façonné l’avenir du jazz

Comme tout amateur de jazz le sait, Art Blakey était bien plus qu’un puissant batteur armé d’un style polyrythmique et capricieux. Il était également un chef d’orchestre charismatique qui a co-fondé The Jazz Messengers et a dirigé le groupe légendaire de 1956 jusqu’à sa mort en 1990. Pendant ce temps, le groupe – qui est devenu connu sous le nom de « The Hard Bop Academy » – a vu passer 167 jeunes musiciens. ses rangs, dont beaucoup deviendront plus tard des stars à part entière.

Comme Miles Davis, Art Blakey a trouvé l’inspiration et une nouvelle énergie revitalisante en travaillant avec des musiciens beaucoup plus jeunes que lui. Lorsqu’il présentait son groupe sur scène à la salle Birdland de New York en 1954, il prononça ces mots célèbres : ceux. Cela maintient l’esprit actif. Comme tout fan de jazz le sait, Blakey est resté fidèle à ces paroles tout au long de sa longue carrière.

Un leader né

Arthur William Blakey est né le 11 octobre 1919 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, mais n’a jamais connu ses parents. Selon le batteur, qui a grandi dans le quartier des collines de la ville, enfant, il a été élevé par une série de belles-mères – dont sa grand-mère maternelle – à la suite du décès de sa propre mère à l’âge de 21 mois. Au moment où sa mère est décédée, son père avait déjà quitté les lieux.

La vie était dure pour le jeune Art Blakey. Adolescent, il est renvoyé de l’école et commence à travailler dans une aciérie mais aspire à devenir pianiste. Autodidacte, Blakey n’était pas, de l’avis de tous, un très bon pianiste (il jouait à l’oreille et ne pouvait jouer que dans une seule tonalité). La légende raconte qu’il a été contraint de passer du piano à la batterie après qu’un gangster dans un club où jouait Blakey ait menacé de lui tirer dessus s’il ne se mettait pas derrière une batterie. A partir de ce moment, Art Blakey s’est consacré à être batteur.

Blakey était un leader né et a commencé à diriger ses propres groupes dès 1933, à l’âge de 14 ans. Au cours de ses voyages musicaux, il a rencontré les batteurs renommés Chick Webb et « Big » Sid Catlett, qui lui ont donné de précieux conseils sur le jeu de son instrument. En 1944, la stature de Blakey dans le monde du jazz avait considérablement augmenté, à tel point que le chanteur populaire Billy Eckstine lui a demandé de rejoindre son proto-be-bop groupe, qui comprenait à l’époque Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Quand Eckstine a rompu le groupe, Blakey a commencé à travailler en indépendant à New York et a joué sur Moine Thélonious séances pour Dossiers de notes bleues en 1947 (plus tard la même année, il sortira ses premiers enregistrements pour le label sous la forme de deux 78s attribués aux Messengers d’Art Blakey).

Naissance des messagers du jazz

Après un voyage en Afrique en 1948, où il s’est converti à l’islam (et a pris le nom d’Abdullah Ibn Buhaina), Blakey a monté un big band de courte durée appelé The Seventeen Messengers. Cinq ans plus tard, en 1953, le batteur s’associe au pianiste Horace Argent pour former un quintette qui a été le pionnier d’un nouveau type de jazz en petit groupe énergique, basé sur le bebop, qui s’est inspiré de musique gospel et bleus. Ses praticiens l’appelaient « hard bop » et, sur un album live de 1954 enregistré pour Blue Note intitulé A Night At Birdland, le quintette de Blakey et Silver a établi le modèle de ce nouveau son et style particulier. Peu de temps après, ils ont adopté le nom de The Jazz Messengers, bien que Silver soit parti en 1956, laissant Blakey à la barre. Pendant les 34 années suivantes, Blakey guidera le groupe, qui est resté fidèle à ses racines hard bop malgré son personnel en constante évolution.

Un groupe d’enregistrement prolifique, The Jazz Messengers a sorti une multitude d’albums pour une myriade de maisons de disques, allant de majors telles que Columbia et Impulsion! au jazz indies Bethléem et Riverside. On se souvient surtout d’eux, cependant, pour leur association productive avec le label Blue Note d’Alfred Lion, où ils ont connu deux passages distincts entre 1958-61 et 1964-65. On peut dire que le sommet de leur travail pour Blue Note est l’album Gémissant, enregistré en 1958, lorsque Blakey avait 39 ans, et mettant en vedette la chanson-titre classique qui incarnait l’esthétique hard bop des Jazz Messengers.

Les années 50 et le début des années 60 ont été une période particulièrement fertile pour The Jazz Messengers. Ceux qui ont obtenu leur diplôme du groupe au cours de cette période comprenaient des trompettistes Donald Byrd, Lee Morgan et Freddie Hubbard ; les saxophonistes Hank Mobley, Johnny Griffin, Jackie McLean, Benny Golson et Wayne Shorter ; et les pianistes Horace Silver, Bobby Timmons et Cedar Walton.

Des années plus tard et la mort

Au fur et à mesure que les années 60 avançaient, le hard bop est tombé en disgrâce et a été jugé dépassé par rapport à jazz libre, une approche plus révolutionnaire de la musique telle que favorisée par les pionnières Ornette Coleman, Eric Dolphy, et Albert Ayler. Malgré tout, Blakey a persisté dans le hard bop et, comme toujours, a apporté du sang neuf dans son groupe au fur et à mesure que la décennie avançait; parmi les nouvelles recrues se trouvaient Keith Jarrett et des cornistes comme Gary Bartz et Chuck Mangione.

La fin des années 60 a vu une période de trois ans où Blakey était sans contrat d’enregistrement, mais au cours de la décennie suivante, il y a eu une sorte de renaissance des Jazz Messengers, Blakey rassemblant plusieurs nouvelles incarnations du groupe et enregistrant pour un certain nombre de labels différents. Les musiciens qui sont apparus avec le groupe pendant cette période comprenaient le trompettiste Woody Shaw, la pianiste Joanne Brackeen (la première femme membre du groupe) et le bassiste Stanley Clarke.

En 1981, les Jazz Messengers comptaient dans leurs rangs un jeune dieu du cor passionnant, la trompette star montante de la Nouvelle-Orléans Wynton Marsalis, qui allait se tailler une brillante carrière solo. En 1990, le groupe de longue date de Blakey est de retour avec un label majeur, A&M, et sort un album intitulé One For All. Il s’est avéré que c’était le chant du cygne des Messengers, alors que Blakey succombait à un cancer du poumon cinq jours après son 71e anniversaire, le 16 octobre de la même année.

L’héritage d’Art Blakey

Art Blakey a fait beaucoup de choses durant ses 71 ans : homme à femmes, gourmet, philosophe, enseignant, mentor, bigame, toxicomane, et père de dix enfants. Mais, par-dessus tout, c’était un musicien accompli dont la raison d’être était de répandre le gospel du jazz. Il jouait de la batterie avec verve et un sens du swing propulsif combiné à une puissance inlassable, et dirigeait son groupe avec une autorité avunculaire, inspirant ceux qui jouaient avec lui à améliorer leur jeu et à jouer plus fort, plus fort et avec plus de feu créatif. Outre ses nombreux enregistrements avec The Jazz Messengers, Blakey a laissé derrière lui de nombreux excellents albums solo.

Il s’agit donc d’un héritage musical riche et riche en histoire qui continue d’inspirer de nouvelles générations d’auditeurs et de musiciens. Pour Blakey aguerri, le jazz était plus qu’une simple musique, c’était un mode de vie. Et il possédait le pouvoir de nettoyer, de guérir et d’élever. Ou, comme il l’a dit un jour : « Le jazz lave la poussière de la vie quotidienne. »

