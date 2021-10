Comment le jeu de 9 heures supplémentaires n’a pas atteint le total de points

Samedi après-midi, le match le plus long joué dans l’histoire de la NCAA FBS a eu lieu à University Park, en Pennsylvanie. Les Illinois Fighting Illini et les Penn State Nittany Lions ont effectué neuf prolongations avant que l’équipe de football d’Illini ne réussisse finalement à bouleverser les Nittany Lions, classés n ° 7, dans peut-être l’un des matchs les plus fous que nous ayons jamais vus.

Le règlement s’est terminé avec un score de 10, et la lutte offensive s’est poursuivie en prolongation. Cependant, malgré plusieurs opportunités, le match s’est en quelque sorte terminé sur un score de 20-18, bien en deçà des 45,5 points au total de Tipico Sportsbook.

Les deux défenses ont dominé cet après-midi. La défense de Penn State a forcé l’offensive d’Illini à subir deux échappés et une interception pendant le règlement, mais n’a pu transformer les plats à emporter qu’en trois points. La défense de l’Illinois était tout aussi impressionnante, maintenant les Nittany Lions à seulement 10 points en temps réglementaire.

L’over-under à Penn State contre l’Illinois était de 45,5. Ils ont joué neuf prolongations. Et s’ils avaient marqué un autre touché, ils auraient quand même été en dessous. – Dan – Spectacle de Dan Le Batard avec Stugotz (@LeBatardShow) 23 octobre 2021

La meilleure chance de victoire des Nittany Lions est peut-être survenue lors de la toute première prolongation lorsque le demi défensif de Penn State Jaquan Brisker a abandonné une interception gagnante, ce qui a permis à l’Illinois de marquer un panier et de l’envoyer à une deuxième prolongation.

Beaucoup plus de chaos s’ensuivrait tout au long des prolongations restantes, y compris des courses ratées, des passes errantes et une multitude de passes de conversion à deux points abandonnées qui auraient soit mis fin au match, soit donné l’avance à une équipe.

En fin de compte, le quart-arrière d’Illini Brandon Peters a trouvé Casey Washington ouvert à l’arrière de la zone des buts pour donner à l’Illinois la victoire 20-18 lors de la neuvième prolongation.

L’ILLINOIS RENVERSE NO. 7 PENN STATE DANS LA NEUVIÈME HEURES SUPPLÉMENTAIRES‼️ C’est le plus d’heures supplémentaires dans l’histoire de FBS 😳 pic.twitter.com/uKlOg9Sd6j – ESPN (@espn) 23 octobre 2021

Il est difficile d’imaginer que nous verrons un autre match dans lequel neuf prolongations ne suffiront pas pour atteindre le total de points.

