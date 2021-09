Comment le jeu en ligne est coincé entre un événement sportif international et les législations des États

En 2018, l’Esports a été introduit pour la toute première fois aux Jeux Asiatiques à Jakarta.

Par Shivani Jha

Le jeu en ligne est une industrie naissante en Inde, plus encore l’année dernière en raison des blocages induits par la pandémie. Deloitte India, dans son rapport publié en janvier 2021, a présenté que l’industrie indienne du jeu devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d’ici 2022.

Ce secteur naissant a entraîné de nombreux obstacles réglementaires qui ont été surmontés ces dernières années par les États et leurs législations, le dernier en date étant le Karnataka. Le projet de loi sur la police du Karnataka (amendement) visant à interdire les jeux en ligne a été approuvé par le cabinet le 4 septembre 2021. Le projet de loi n’a pas encore été déposé devant la législature de l’État lors de la session de la mousson, à partir du 13 septembre 2021. La décision est le résultat de une ordonnance de la Haute Cour dans l’affaire M/s Sharada DR contre l’État du Karnataka en date du 31 mars 2021 dans le WP 16062/2020 ordonnant à l’État de se prononcer sur les jeux d’argent en ligne.

Selon les ressources accessibles au public, le projet de loi du Karnataka aurait défini les « jeux » en ligne comme « impliquant toutes les formes de paris ou de paris, y compris sous la forme de jetons évalués en termes d’argent payé avant ou après leur émission, ou sous forme électronique. moyens et monnaie virtuelle, transfert électronique de fonds dans le cadre de tout jeu de hasard.

Si cette définition devait être incorporée, définir les « jeux » en ligne comme des paris, ne semble pas être l’intention ou une démarche intelligible étant donné que dans le passé, de telles législations ont dû faire l’objet de contestations judiciaires.

Les lois sur le jeu au Karnataka sont régies par la loi sur la police du Karnataka, 1963 pour la prévention du jeu. Par son amendement de 1974, le Karnataka a légalisé les paris et les paris sur les courses de chevaux organisés sur n’importe quel hippodrome à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État. En 2013, la Haute Cour du Karnataka dans l’affaire Indian Poker Association contre l’État du Karnataka a rendu une ordonnance autorisant la gestion des clubs de poker avec des membres enregistrés à des fins récréatives.

Histoire des lois sur les jeux au niveau de l’État

Plus tôt en 1995, la Cour suprême, dans l’affaire MJ Sivani & Ors v State of Karnataka & Ors, a déclaré que « la réglementation des jeux vidéo ou l’interdiction de certains jeux vidéo de pur hasard ou de hasard et d’habileté mixtes ne violent pas l’article 21. la procédure n’est pas non plus déraisonnable, injuste ou injuste. Il a également défini le jeu en déclarant : « Le jeu consiste à jouer à n’importe quel jeu, qu’il s’agisse d’habileté ou de chance pour de l’argent ou de l’argent et l’acte n’est pas moins un jeu parce que le jeu joué n’est pas en soi illégal et qu’il implique ou non des compétences »

Le Sikkim et le Nagaland sont les deux États qui ont adopté une législation pour autoriser et réglementer les jeux d’argent en ligne. La loi de 2008 sur les jeux en ligne du Sikkim (réglementation) a été adoptée pour légaliser et réglementer les jeux en ligne sur les portails électroniques et non électroniques. La loi a ensuite été modifiée en 2015, limitant l’offre de « jeux en ligne et de jeux de sport » aux locaux physiques situés dans les limites géographiques du Sikkim. Le Nagaland, par le biais de la loi de 2015 sur l’interdiction du jeu et la promotion et la régularisation des jeux d’adresse en ligne du Nagaland, a reconnu les « jeux de ligue fantastique » comme des jeux d’adresse par le biais de la délivrance de licences et réglemente les échecs, le sudoku, le rami, entre autres.

La partie II de la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement) introduite par la législation du Tamil Nadu interdit les paris et les paris dans le cyberespace, ainsi que les jeux d’adresse s’ils sont joués pour un pari, un pari, de l’argent ou d’autres enjeux. La loi modifiée a été contestée devant la Haute Cour de Madras dans Junglee Games India Private Limited et Anr c. État du Tamil Nadu. La qualifiant d’inconstitutionnelle dans son intégralité, la Cour a annulé la partie II de la Loi modificative. La Cour a déclaré qu’« en imposant une interdiction générale de grande envergure, l’État n’a absolument pas satisfait au critère de la mesure « la moins intrusive » et, par conséquent, l’amendement contesté enfreint l’article 19(1)(g) de la Constitution. “

Esports dans les jeux asiatiques

En 2018, l’Esports a été introduit aux Jeux asiatiques pour la toute première fois à Jakarta, cependant, limité à être un sport de démonstration, ce qui signifie que les médailles remportées n’étaient pas comptées dans le décompte général officiel des médailles. Le 8 septembre, le Conseil olympique d’Asie a reconnu l’esport comme un événement médaillé, ainsi que deux jeux de démonstration aux 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine, en septembre 2022. Les huit jeux et leurs éditeurs sont Arena of Valor Asian Games Version , Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, jeux de football de marque EA SPORTS FIFA, HearthStone, League of Legends, PUBG Mobile Asian Games Version, Street Fighter. Les deux événements de démonstration sont AESF Robot Masters et AESF VR Sports ; tous deux alimentés par Migu.

Aller de l’avant

Alors que d’une part, les événements sportifs internationaux reconnaissent la nécessité d’inclure les Esports comme événements médaillés, qu’il s’agisse des Jeux asiatiques ou des séries virtuelles olympiques en 2020 et une caractéristique probable des Jeux olympiques de 2024, l’un après l’autre, divers gouvernements des États en L’Inde a mis en place des interdictions générales des jeux en ligne. Ces interdictions considèrent toutes sortes de jeux en ligne sous le même angle, qu’il s’agisse de jeux d’argent en ligne ou de jeux basés sur des compétences en ligne.

Un tel point de vue a été fortement découragé par la Haute Cour de Madras lors de la suppression de la partie II de la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement), la Cour avait spécifiquement déclaré que lorsque le résultat d’un jeu n’est pas sous son contrôle, un tel jeu ne peut pas être considéré comme un jeu et que les interdictions générales des jeux en ligne ne sont pas une approche que les régulateurs souhaitent adopter.

Les autorités réglementaires doivent tenir compte de ces questions et défis lors de l’élaboration et de la formulation de politiques à cet égard. Avec la reconnaissance mondiale que ce secteur obtient, il continue d’affecter trois catégories de participants au secteur de l’esport : les joueurs, les développeurs et les investisseurs. La clarté de la réglementation ne peut qu’être bénéfique et équitable pour tous et l’on peut espérer que d’autres États emboîteront le pas.

(L’auteur est chercheur en politique technologique et responsable juridique à l’Esports Players Welfare Association (EPWA). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

