Comment le jeu en ligne est pris entre les législations des États et les litiges d’intérêt public

Par Shivani Jha

Le gouvernement du Karnataka a récemment commencé à appliquer la loi de 2021 sur la police du Karnataka (amendement), qui criminalise toutes les activités qui relèvent du jeu en ligne en les plaçant dans le champ des « paris et paris ». La législation soumet les joueurs participant à de telles activités à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et à une amende de Rs 1 lakh. Il est évident qu’en incluant même les « jeux d’adresse » en ligne dans le champ d’application de la loi, le gouvernement a complètement ignoré la distinction entre « jeux d’adresse » et « jeux de hasard », qui est au cœur de la distinction entre le jeu et les jeu. Le terme « jeu d’adresse » menace les participants en plein essor de l’industrie du jeu en ligne et met en péril les moyens de subsistance.

Actuellement, au moins quatre requêtes ont été déposées par la All India Gaming Federation (AIGF) et trois autres sociétés de jeux, contestant la validité constitutionnelle de la loi de 2021 sur la police du Karnataka (amendement). Les requérants ont fait valoir que l’interdiction est arbitraire, vague et déraisonnable et ne satisfait pas au critère de proportionnalité et devrait donc être annulé.

La Haute Cour du Kerala fait place au rami en ligne

Alors qu’un État a interdit tous les jeux, basés sur les compétences ou le hasard par le biais de la législation, la Haute Cour du Kerala a annulé une notification du gouvernement qui interdisait le rami en ligne. La Cour a estimé que la notification était inconstitutionnelle car elle n’était pas considérée comme une restriction raisonnable en vertu de l’article 19 (6) de la Constitution de l’Inde. Le jugement lève l’interdiction du rami en ligne tout en reconnaissant qu’il s’agit principalement d’un jeu d’adresse plutôt que de hasard. La Cour a souligné le « test de niveau substantiel d’habileté » et a statué que les jeux qui impliquent une prépondérance d’habileté sur le hasard sont légaux et que seuls les jeux où l’élément de hasard domine sur l’habileté seraient considérés comme des jeux de hasard et donc interdits.

Statut juridique du jeu en ligne dans les différents États de l’Inde

Les « sports » et les « paris et jeux d’argent » entrent dans le champ d’application de la liste des États telle que prévue par la liste II de la septième annexe de la Constitution de l’Inde. En conséquence, différents États ont pris différentes mesures pour faire face à la réglementation des jeux de hasard et des sports.

En septembre 2021, la Haute Cour de Madras avait annulé la partie II de la loi de 1930 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (Amendement), qui interdisait les jeux d’adresse en ligne basés sur l’argent. La Cour a estimé que l’amendement constituait des restrictions « déraisonnables, excessives et manifestement arbitraires » aux droits fondamentaux en vertu de l’article 19 (1) (g) de la Constitution de l’Inde – qui garantit le droit d’exercer tout commerce ou profession en Inde. Il a en outre estimé que les pouvoirs des législatures des États d’adopter des lois sur les « paris et jeux d’argent » en vertu de la Constitution indienne se limitent aux paris sur les jeux de hasard. De plus, même si les législatures des États peuvent promulguer des lois pour réglementer les jeux d’adresse, une interdiction pure et simple d’un jeu d’adresse a été considérée comme arbitraire et déraisonnable.

De même, le Telangana Gaming (Amendment) Act, 2017 et l’Andhra Pradesh Gaming (Amendment) Act, 2020, interdisent toutes les formes de jeux d’argent, qu’il s’agisse de jeux d’adresse ou de jeux de hasard. Considérant que, en vertu de la loi de 2016 sur l’interdiction des jeux de hasard et la promotion et la réglementation des jeux d’adresse en ligne du Nagaland, « le jeu signifie et comprend les paris ou les paris sur les jeux de hasard, mais n’inclut pas les paris ou les paris sur les jeux d’adresse ». Cette loi prévoit la délivrance des licences nécessaires à la participation à des « jeux d’adresse », et elle prévoit également un calendrier qui enrôle des jeux qui sont considérés comme des « jeux d’adresse ». Il n’y a donc aucune ambiguïté sur les jeux autorisés par la loi du Nagaland. De même, la loi de 2008 sur les jeux en ligne du Sikkim (réglementation) a intégré une approche similaire des jeux en ligne sous licence à celle envisagée au Nagaland.

Quelques États, dont le Bihar, le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh, ont adopté la Central Public Gambling Act, 1867. La position de la loi concernant les jeux en ligne en vertu de cette loi reste floue à l’heure actuelle.

Les positions variées prises par les différents États soulignent le besoin d’uniformité dans la réglementation des jeux en ligne.

Litiges d’intérêt public (PIL(s)) : une source de désarroi pour les lois et les politiques de jeu en Inde

Les tribunaux indiens ont traité différents jeux en ligne pour clarifier leur classification en tant que « jeu d’adresse » ou « jeu de hasard » afin de décider de l’applicabilité des différentes réglementations de jeu de l’État à leur égard. Bien qu’il n’y ait pas de consensus parmi les gouvernements des États sur une approche uniforme de la réglementation des jeux en ligne, le pouvoir judiciaire a rendu de nombreux jugements dans plusieurs litiges d’intérêt public (« PIL ») qui ont encore mystifié la validité juridique des jeux en ligne en Inde.

Au Gujarat, un PIL a été déposé pour contester l’interdiction de PUBG imposée par le gouvernement de son État, qui a été rejetée pour ne pas relever du cadre d’un litige d’intérêt public. La Haute Cour de Bombay, dans l’affaire Gurdeep Singh Sachar contre Union of India, a traité le débat jeu d’adresse contre jeu de hasard tout en décidant des implications de la TPS sur les frais mis en commun par les joueurs de Dream11 Games.

Ce débat a été abondamment discuté dans de nombreuses décisions de diverses hautes cours à travers le pays. Plus récemment, dans le cas de Junglee Games India Private Limited. v. L’État du Tamil Nadu, la Haute Cour de Madras a levé l’interdiction absolue des jeux en ligne imposée au Tamil Nadu. De même, la Haute Cour du Rajasthan avait rejeté deux PIL contre Dream11 Fantasy Private Limited, qui alléguaient que le jeu joué en ligne n’était rien d’autre qu’un « pari » sur l’équipe sportive officielle. L’un de ces PIL a été confirmé par la Cour suprême, qui a statué que les sports fantastiques en ligne impliquent des compétences et ne peuvent pas être interprétés comme des jeux d’argent.

La notification du Kerala et la loi sur le Tamil Nadu résultaient des PIL déposées auprès des hautes cours respectives. L’ironie de la situation n’est certainement pas perdue lorsque les deux ont finalement été annulés en raison de PIL déposées contre la notification/l’acte dans les deux cas.

La Haute Cour d’Allahabad traite actuellement un PIL, dans lequel l’interdiction est demandée sur les sites de jeux d’argent en ligne qui tromperaient le public en manipulant les résultats. Actuellement, la Cour a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh de déposer une contre-réponse sous serment au PIL.

Récemment, la Haute Cour de Delhi a également rejeté une DIP qui soulevait le problème de la dépendance aux jeux en ligne chez les enfants et a demandé au Centre d’envisager de formuler une politique nationale protégeant les enfants contre la dépendance et l’exploitation des jeux en ligne. Le Centre a répondu à la Cour en soulignant que la question des jeux d’argent et des sports relève expressément du domaine des États et doit être traitée en conséquence.

Les PIL mentionnés ci-dessus ne représentent qu’un faible pourcentage des litiges en cours qui ont déjà été ou sont actuellement tranchés par les tribunaux. Cela n’a créé qu’un autre canal pour renforcer l’ambiguïté sur la position juridique du jeu en ligne en Inde. La Cour suprême a souligné à plusieurs reprises l’utilisation abusive des PIL et la façon dont elles gaspillent le temps et les efforts des tribunaux.

Dans le cas des jeux en ligne, comme on peut l’interpréter à partir des PIL précitées, ce ne sont pas seulement les ressources des tribunaux qui ont été exploitées. Même les législatures des États ont reçu à maintes reprises l’ordre d’agir sur le résultat d’un PIL, bien que la question soit inscrite sous leur domaine, c’est-à-dire la liste des États, en premier lieu.

Il n’est dans l’intérêt des États de formuler des politiques de régulation des jeux en ligne par une concertation systématique.

Aller de l’avant

Les jeux en ligne ont connu un essor rapide, en particulier ; La taille du marché indien des sports électroniques est rapidement passée à 3 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021. Elle devrait atteindre 11 milliards de roupies d’ici 2025. Il est impératif que les États reconnaissent le manque d’uniformité dans la position juridique des jeux en ligne en Inde. La confusion à ce sujet a été amplifiée par les nombreux PIL déposés et reçus par les tribunaux.

Le Centre et les gouvernements des États doivent travailler ensemble pour parvenir à un terrain d’entente sur la réglementation des jeux en ligne et clarifier la distinction entre un jeu d’adresse et un jeu de hasard pour dissiper la fumée qui entoure l’industrie du jeu en ligne depuis les années 1950.

Cela est devenu encore plus crucial étant donné que l’eSport a été inscrit comme événement médaillé aux Jeux asiatiques 2022. Par conséquent, un cadre réglementaire bien défini pour l’eSport est nécessaire de toute urgence pour assurer le succès du pays et de ses joueurs aux Jeux asiatiques 2022.

(L’auteur est chercheur en politique technologique et responsable juridique à l’Esports Players Welfare Association (EPWA). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

