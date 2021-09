Comment le Kerala peut utiliser les leçons de Covid-19 pour contenir la nouvelle épidémie de Nipah

in

Les infections graves à Nipah peuvent provoquer un gonflement important du cerveau (encéphalite) et entraîner la mort. (Crédit photo : PTI)

La mort d’un garçon de 12 ans dimanche en raison d’une infection par le virus Nipah a fait craindre une nouvelle épidémie au Kerala, un État toujours aux prises avec une vague continue de Covid.

Le garçon présentait à la fois des symptômes d’encéphalite et de myocardite. Ses échantillons ont été testés à l’Institut national de virologie de Pune, qui est revenu positif pour le virus. Le Centre a déjà annoncé qu’il envoyait une équipe au Kerala pour soutenir les mesures de santé publique de l’État.

virus Nipah

Le virus « zoonotique » Nipah ou NiV est transmis à l’homme par les animaux par le biais d’aliments contaminés ou directement entre les personnes.

L’agent pathogène responsable de l’encéphalite NiV est un virus à ARN étroitement lié au virus Hendra trouvé en 1994 en Australie.

L’hôte animal de ces deux virus est le renard volant ou la chauve-souris frugivore. Les chauves-souris infectées peuvent transmettre le virus à d’autres animaux tels que les porcs, les chats, les chiens, les chevaux, les chèvres et les moutons.

Des infections humaines peuvent survenir s’ils entrent en contact avec l’animal infecté ou ses fluides tels que l’urine ou la salive. Une fois que l’infection s’est propagée aux humains, elle peut se propager d’une personne à l’autre.

Épidémies de Nipah

Singapour et la Malaisie ont signalé les premiers foyers en 1998-99. Le nom Nipah vient d’un village malais, où le premier humain infecté est décédé.

Lors du premier foyer, le virus a affecté les porcs domestiques. Environ 100 des quelque 300 humains infectés ont succombé à la maladie. Les autorités ont également abattu un million de porcs pour contenir la propagation.

Alors que la région n’a pas connu d’autres flambées, le Bangladesh et l’Inde ont été témoins de plusieurs flambées.

Le virus est apparu au Bangladesh huit fois depuis 2001. Les épidémies en Inde se sont jusqu’à présent limitées au Kerala et au Bengale occidental.

Cas en Inde

Siliguri, au Bengale occidental, a signalé la première épidémie en Inde en 2001. Il y a eu 66 cas signalés, alors qu’un taux de mortalité élevé.

Le virus est revenu en 2007, infectant une cinquantaine de personnes dans le district de Nadia. Environ cinq personnes sont mortes du virus.

Le virus est devenu largement connu en 2018 lorsque Kozhikode a signalé 18 cas, dont 17 ont entraîné des décès.

Symptômes

Les infections graves à Nipah peuvent provoquer un gonflement important du cerveau (encéphalite) et entraîner la mort.

Les symptômes apparaissent de quatre jours à quelques semaines après l’exposition. Les patients souffrent généralement de fièvre et de maux de tête qui durent de trois jours à deux semaines. Les autres symptômes comprenaient des maux de gorge, de la toux et des difficultés respiratoires.

Dans le cas où le virus provoque une encéphalite, les patients peuvent ressentir une désorientation, une somnolence et une confusion mentale, conduisant à un coma en un jour ou deux.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le taux de mortalité varie entre 40 et 75 pour cent. Les survivants ont signalé des effets secondaires à long terme tels que des convulsions persistantes et des changements de personnalité.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré des cas d’infections «dormantes» ou «latentes», où les symptômes se manifestent après des mois ou des années d’exposition ont également été enregistrés.

Épidémies antérieures du Kerala

Le service de santé n’avait aucune expérience dans la gestion d’une infection avec un taux de mortalité aussi élevé en 2018. Il a ensuite suivi le protocole de la maladie à virus Ebola, retraçant les contacts de la personne infectée et les isolant pendant 21 jours. Une fois les contacts retrouvés, le service de santé a préparé leurs cartes routières pour identifier les contacts secondaires.

Toutes les personnes en contact direct ou indirect avec des personnes suspectées d’être infectées par Nipah ont été mises en observation. Les personnes isolées ont reçu une aide psychologique et des conseils pour surmonter le traumatisme mental de l’épidémie mortelle.

Le service de santé a contacté les personnes en isolement deux fois par jour et a obtenu des mises à jour sur leur état de santé. Le gouvernement a déployé des ambulances dans les régions touchées pour récupérer immédiatement les patients suspectés d’être infectés. Les familles des personnes sous surveillance ont reçu des kits de rationnement gratuits.

Lorsque la deuxième épidémie est survenue en 2019, le service de santé avait déjà mis en place un protocole. Cependant, un seul cas a été signalé dans le district d’Ernakulam en 2019.

Bien que l’État n’ait pas enregistré de cas de virus Nipah en 2020, le ministère de la Santé a mis à jour le protocole et l’a envoyé.

Gérer la dernière épidémie

Alors que l’épidémie de 2018 a surpris le département de la santé de l’État, la situation est différente cette année.

La bataille en cours contre Covid-19 et les leçons tirées des précédentes épidémies de Nipah pourraient cette fois faciliter la tâche du Kerala.

En 2018, le Kerala n’a diagnostiqué les victimes qu’après la mort de quelques-unes. Cette fois, l’état du garçon a été détecté tôt, avec la confirmation quelques heures avant sa mort.

Cependant, ce qui n’est pas clair, c’est comment il a été infecté et s’il s’agit du cas index.

Le cas index en 2018 était un homme de 27 ans qui aurait été infecté par des chauves-souris frugivores courantes dans son village de Kozhikode. Cette fois, la victime était originaire du village de Chathamangalam, à 50 km de Changaroth.

En 2018, la société dans son ensemble n’avait aucune idée de ce que signifiaient les « kits EPI », la « recherche des contacts », « l’isolement » et la « quarantaine ». Les systèmes de contrôle des infections dans les hôpitaux étaient soit absents, soit à un niveau minimal.

Maintenant, avec le protocole de santé Covid-19 en place, les agents de santé portent toujours des kits d’EPI, des masques et des gants lorsqu’ils traitent les patients, en particulier ceux qui ont de la fièvre.

Le Kerala a signalé le premier cas de pandémie mondiale en Inde et il continue de faire les frais même si d’autres États ont réussi à contrôler le virus.

Le Kerala a une plus grande conformité avec le masquage. Le virus Nipah se propage principalement par contact avec une personne infectée ou ses fluides corporels.

Au cours de l’épidémie de 2018, la plupart des personnes infectées ont attrapé le virus soit à l’hôpital Kozhikode Medical College, où la première victime a été admise, soit à l’hôpital Perambra Taluk.

Les gouttelettes de personnes infectées ont ensuite infecté de nombreuses victimes dans les hôpitaux.

Stratégies de confinement

Le gouvernement a fermé trois quartiers du panchayat de Chathamangalam, où vivait la victime, dimanche matin et a mis en place des restrictions de niveau micro.

Le Kerala a complètement interdit le mouvement de va-et-vient dans ces quartiers, tandis que des barricades et des points de contrôle ont été érigés à des endroits menant au village de la victime.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.