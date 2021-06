Comment le Kingston Trio a ravivé la musique folk et fait chanter l’Amérique

Le Kingston Trio occupe une place centrale dans le renouveau de la musique folk à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsque, pendant quelques années, ils étaient sans doute le groupe vocal le plus populaire au monde.

Les chasses aux sorcières communistes du sénateur Joe McCarthy au début des années 50 avaient endommagé la musique folk, la qualifiant de subversive et mettant sur liste noire des groupes tels que The Weavers. Ce n’est qu’avec la sortie en 1958 de The Kingston Trio’s premier album éponyme – mettant en vedette le “Tom Dooley” vendu à un million – que la musique folk a de nouveau été entendue sur les ondes.

Écoutez le premier album du Kingston Trio dès maintenant.

Le trio, initialement composé de Dave Guard (voix, guitare à six cordes, guitare à 12 cordes et banjo à cinq cordes), Bob Shane (voix, banjo ténor et guitare à six cordes) et Nick Reynolds (voix, guitare ténor, conga et bongos) sont restés à l’écart de la musique radicale, mais leur popularité commerciale a ramené le folk dans le courant dominant et a ouvert la voie à Bob Dylan, Joan Baez, Phil Ochs et Peter, Paul et Mary. “La première chose qui m’a attiré vers le chant folk a été Odetta… d’Odetta, je suis allé à Harry Belafonte puis au Kingston Trio”, a déclaré Dylan.

George Grove, du Grove’s Dictionary Of Music And Musicians, a déclaré : « Les années 1960 ont été importantes pour la musique folk, et le Kingston Trio a ouvert la voie. Ce sont eux qui ont tout déclenché. La musique était fraîche et vivante. Les collégiens ont adoré et leurs parents aussi.

La création du groupe est fortuite. Lors d’un cours de comptabilité particulièrement ennuyeux au Menlo College, près de San Francisco, en 1954, Reynolds, qui envisageait de devenir hôtelier, remarque un étudiant endormi. Shane se souvient : « Il m’a donné un coup de coude et m’a dit ‘Hey, je suis Nick Reynolds – avez-vous une voiture ? Le mien vient d’exploser. Nous avons commencé à chanter le premier jour de notre rencontre.

Shane a à son tour présenté Reynolds à Guard, un étudiant de l’Université de Stanford, avec qui il avait joué de la musique dans leur Hawaï natal. Tous les trois se sont produits dans un café de Palo Alto, se faisant appeler The Kingston Trio, ce qui était un clin d’œil à la popularité des calypsos antillais. Ils ont été repérés par un jeune imprésario, Frank Werber, qui les a signés sur le champ, en griffonnant un contrat sur une serviette en papier. Il a payé des cours de chant professionnels, puis a réservé le groupe au Purple Onion, un club influent de San Francisco.

Une tournée ultérieure a emmené le trio de la côte ouest à Chicago et à New York, et, au cours d’une résidence de quatre mois au faim i club de San Francisco, ils ont enregistré leur premier album éponyme pour Archives du Capitole sur trois jours. Il a été produit par Voyle Gilmore, qui a travaillé avec Frank Sinatra, Judy Guirlande, et Doyen Martin. Gilmore avait exactement la rigueur dont un groupe inexpérimenté avait besoin (il leur a fait faire 137 prises sur une chanson pour un album ultérieur).

Le trio a remporté un succès immédiat avec « Tom Dooley », une obscure ballade du XIXe siècle sur un homme pendu pour avoir tué sa femme. “Tom Dooley” est devenu un favori de Paul Colburn, un DJ de Salt Lake City, qui a commencé à le jouer sans cesse, exhortant les autres stations de radio à suivre son exemple.

Capitol l’a sorti en single en juillet 1958 et “Tom Dooley” était dans les charts pendant près de cinq mois, se vendant à plus de trois millions d’exemplaires. Au Royaume-Uni, ce fut un succès simultané dans le Top 10 pour The Kingston Trio et Lonnie Donegan, les deux versions faisant le Top 5. En 1959, le single a remporté un Grammy pour le meilleur enregistrement country et western, car il n’y avait an.

En plus de leurs harmonies serrées, le groupe a offert un style épuré et sain au public des années 50. La tenue de scène du Kingston Trio ressemblait presque à un uniforme – chemises boutonnées, rayées, à manches courtes – et a été copiée par Les garçons de la plage, qui a ensuite enregistré la chanson folklorique des Bahamas « John B Sails » de ce premier album (sous son autre nom « Sloop John B », pour leur album classique de 1966, Pet Sounds). Frank Werber a pris d’autres décisions astucieuses. Il a recruté le bassiste de Purple Onion Buzz Wheeler pour jouer sur l’album, qui est sorti en juin 1958, et a opposé son veto au type d’accompagnement orchestral qui était presque universel à l’époque. En conséquence, le style propre et proche de l’harmonie du trio a permis aux paroles de briller.

Les sélections de chansons reflétaient le répertoire avec lequel les musiciens étaient familiers – des chansons traditionnelles réimaginées inspirées par les tisserands, telles que “Bay Of Mexico” et le chant de mer “Santy Anno”, et un air infusé de calypso, “Banua”, rappelant des singles Belafonte extrêmement populaires de l’époque.

Parmi les autres faits saillants, citons « Fast Freight » de Terry Gilkyson, un auteur-compositeur talentueux qui a co-écrit « Memories Are Made Of This » et « Hard, Ain’t It Hard », une chanson de Woody Guthrie de 1941. « The Three Jolly Coachmen » était une chanson d’amour traditionnelle enjouée, tandis que “Scotch And Soda” était une chanson que Guard avait entendue d’un ami. Le groupe n’a jamais été en mesure d’établir ses véritables origines ou compositeur. “Little Maggie”, quant à lui, était une chanson de jeu remontant à la région des Appalaches à la fin des années 1800, et qui avait été popularisée par le groupe de bluegrass The Stanley Brothers dans les années 40.

Que ce soit avec des ballades folkloriques traditionnelles ou des chansons du 20e siècle, la formule a été d’un succès étonnant : une narration saisissante avec une livraison chaleureuse. Le Kingston Trio a ensuite connu trois années remarquablement fructueuses jusqu’à ce qu’il se brouille avec Guard, qui a ensuite été remplacé par John Stewart.

Ils ont non seulement réussi, mais ils ont changé le paysage de la musique populaire. Comme l’a dit Reynolds : « Nous avons fait chanter l’Amérique. »

Le premier album du Kingston Trio peut être acheté ici.